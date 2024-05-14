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Нацгвардія залучила підрозділи спецпризначення для зупинки ворога на Харківщині - Музичук

Нацгвардія залучила підрозділи спецпризначення для зупинки ворога на Харківщині - Музичук

Київ • УНН

 • 21504 перегляди

Тривають активні бойові дії в районах населених пунктів на північному кордоні Харківської області із залученням підрозділів спецпризначення Національної гвардії України "Омега" для проведення контрударних дій, протидії диверсійним групам, а також із застосуванням безпілотників для завдання ударів по бронетехніці та піхоті противника.

У районах населених пунктів північного прикордоння Харківщини тривають активні бойові дії. Національна гвардія України залучила спецпідрозділи НГУ "Омега" для виконання завдань з контрударних дій та протидії просування ДРГ. Про це в ефірі телемарафону у вівторок розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук, передає кореспондент УНН.

Деталі

"Протягом цієї доби тривають активні бойові дії в районах населених пунктів північного прикордоння Харківщини. Тут ми залучаємо наші підрозділи спеціального призначення Національної гвардії, наші загони "Омега". Головні задачі, які зараз виконують ці підрозділи, - це контрударні дії, контрдиверсійні, тобто протидія просування ДРГ, і це також підрозділи безпілотних літальних апаратів, які за допомогою дронів досить ефективно відпрацьовують по бронетехніці противника і по піхоті", - сказав Музичук.

Він зазначив, що наразі на цьому напрямку ворог використовує значно менше бронетехніки, порівнюючи з 10 та 11 травня, коли залучалося більше механізованих колон.

"Групи піхоти намагаються йти і закріпитися, створивши певні передумови для просування підрозділів противника. Але робота інших підрозділів Сил оборони на цьому напрямку дає змогу знищувати групи піхоти. Це також робота снайперів нашого загону "Омега" і, звичайно, зараз почалася робота по знищенню складів БК, тому що по деяких ділянках ворог подекуди намагається накопичувати склади боєприпасів", - додав Музичук.

За його словами, один з підрозділів за день використовує від 30 до 40 FPV-дронів для знищення ворога та бронетехніки.

Нагадаємо

Станом на 13.00 14 травня майже на всіх ділянках фронту тривають бої, найбільша активність окупантів фіксується на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках. За сьогодні на фронті відбулося 73 бойових зіткнення.

Павло Башинський

Павло Башинський

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