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Армія рф на Харківському напрямку безуспішно намагалась просунутись у бік Липців та Нескучного - Генштаб

Армія рф на Харківському напрямку безуспішно намагалась просунутись у бік Липців та Нескучного - Генштаб

Київ • УНН

 • 28812 перегляди

Бойові дії тривали майже на всіх ділянках фронту, але найбільшу активність окупантів зафіксовано на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках, де відбулося 73 бойових зіткнення. російська армія безуспішно намагалася просунутися в бік Липців і Нескучного на Харківському напрямку.

Станом на 13.00 14 травня майже на всіх ділянках фронту тривають бої, найбільша активність окупантів фіксується на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках. За сьогодні на фронті відбулося 73 бойових зіткнення.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН

Деталі 

На Харківському напрямку ворог здійснив 8 атак на напрямках Глибоке - Слобожанське, Шебекіно (рф) - Вовчанськ, Борисівка - Веселе, а також безуспішно намагався просунутись у бік Липців та Нескучного.

На Куп’янському напрямку, за даними Генштабу, з початку доби відбулося 6 бойових зіткнень в районах Синьківки, Берестового, Стельмахівки та Мясожарівки.

На Лиманському напрямку зафіксовано 1 бойове зіткнення неподалік Іванівки.

На Краматорському напрямку кількість  ворожих атак зросла до 8. Зокрема їх зафіксовано на напрямках Бахмут - Новий, Бахмут - Кліщіївка, Одрадівка- Кліщіївка, Миколаївка - Біла Гора. Окрім того ворог завдав 2 авіаційних ударів.

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На Покровському напрямку загарбники найбільш активні - з початку цієї доби провели 24 атаки, зокрема, в районах населених пунктів Новоолександрівка,  Калинове, Євгенівка та Нетайлове. Двічі задіювали для ударів бойову авіацію - біля Воздвиженки та Євгенівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 6 атак противника. Ворог діяв на напрямках Марʼїнка – Георгієвка та Славне – Новомихайлівка.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 безуспішні спроби штурмів біля Старомайорського на Донеччині та  Роботиного у Запорізькій області.

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Придніпровській напрямок - загарбники 3 рази атакували поблизу Кринок. Ворог зазнав втрат. Загарбники із артирелії обстріляли райони населених пунктів Кринки, Токарівка, Станіслав, Іванівка, Тягинка та Зміївка.

На Сіверському, Торецькому, Времівському та Гуляйпільському напрямках обстановка залишилася без змін.

Українські воїни діють рішуче та самовіддано. Роблять все для того, щоб не допустити просування противника углиб нашої території та зірвати його плани

- наголосили в Генштабі.
Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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