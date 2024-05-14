Армія рф на Харківському напрямку безуспішно намагалась просунутись у бік Липців та Нескучного - Генштаб
Київ • УНН
Бойові дії тривали майже на всіх ділянках фронту, але найбільшу активність окупантів зафіксовано на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках, де відбулося 73 бойових зіткнення. російська армія безуспішно намагалася просунутися в бік Липців і Нескучного на Харківському напрямку.
Станом на 13.00 14 травня майже на всіх ділянках фронту тривають бої, найбільша активність окупантів фіксується на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках. За сьогодні на фронті відбулося 73 бойових зіткнення.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
На Харківському напрямку ворог здійснив 8 атак на напрямках Глибоке - Слобожанське, Шебекіно (рф) - Вовчанськ, Борисівка - Веселе, а також безуспішно намагався просунутись у бік Липців та Нескучного.
На Куп’янському напрямку, за даними Генштабу, з початку доби відбулося 6 бойових зіткнень в районах Синьківки, Берестового, Стельмахівки та Мясожарівки.
На Лиманському напрямку зафіксовано 1 бойове зіткнення неподалік Іванівки.
На Краматорському напрямку кількість ворожих атак зросла до 8. Зокрема їх зафіксовано на напрямках Бахмут - Новий, Бахмут - Кліщіївка, Одрадівка- Кліщіївка, Миколаївка - Біла Гора. Окрім того ворог завдав 2 авіаційних ударів.
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Українські воїни діють рішуче та самовіддано. Роблять все для того, щоб не допустити просування противника углиб нашої території та зірвати його плани