Армия рф на Харьковском направлении безуспешно пыталась продвинуться в сторону Липцов и Нескучного - Генштаб

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Боевые действия продолжались почти на всех участках фронта, но наибольшая активность оккупантов зафиксирована на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях, где произошло 73 боевых столкновения. российская армия безуспешно пыталась продвинуться в сторону Липцов и Нескучного на Харьковском направлении.
В Совете ЕС анонсировали санкции против участников ракетной программы Ирана
ЕС расширил сферу возможных санкций против Ирана, включив в нее не только тех, кто участвует в программе БПЛА, но и всех, кто помогает Тегерану в производстве ракет.
"Понижение": в Центре противодействия дезинформации прокомментировали новую должность патрушева в рф
По словам руководителя украинского Центра противодействия дезинформации, новая должность николая патрушева как советника путина считается понижением в должности по сравнению с его предыдущей ролью на посту секретаря совета безопасности россии.
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Сумская областная администрация круглосуточно сотрудничает с военным командованием, получает полную информацию и действует в соответствии с ней для защиты населения, выполняя все рекомендации военных.
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На реставрации Киевской крепости провернули почти миллионную схему, есть уже два подозрения - полиция
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Служба безопасности Украины и Национальная полиция предотвратили попытки продажи трофейного оружия - автоматов, снайперских винтовок, гранатометов и взрывчатки - преступникам в прифронтовых районах Донецкой и Харьковской областей, задержав 5 дилеров.
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На Тараса Высоцкого временно возложено исполнение обязанностей министра аграрной политики и продовольствия Украины, а на Василия Шкуракова - министра развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.