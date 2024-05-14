Армия рф на Харьковском направлении безуспешно пыталась продвинуться в сторону Липцов и Нескучного - Генштаб

По состоянию на по состоянию на 13.00 14 мая почти на всех участках фронта продолжаются бои, наибольшая активность оккупантов фиксируется на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях. За сегодня на фронте произошло 73 боевых столкновения, об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении враг совершил 8 атак на направлениях Глубокое - Слобожанское, Шебекино (рф) - Волчанск, Борисовка - Веселое, а также безуспешно пытался продвинуться в сторону Липцев и Нескучного.

На Купянском направлении, по данным Генштаба, с начала суток произошло 6 боевых столкновений в районах Синьковки, Берестового, Стельмаховки и Мясожаровки.

На Лиманском направлении зафиксировано 1 боестолкновение неподалеку Ивановки.

На Краматорском направлении количество вражеских атак возросло до 8. В частности их зафиксировано на направлениях Бахмут - Новый, Бахмут - Клищеевка, Одрадовка- Клищеевка, Николаевка - Белая Гора. Кроме того враг нанес 2 авиационных удара.

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На Покровском направлении захватчики наиболее активны - с начала этих суток провели 24 атаки, в частности, в районах населенных пунктов Новоалександровка, Калиновое, Евгеновка и Нетайлово. Дважды задействовали для ударов боевую авиацию - возле Воздвиженки и Евгеновки.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отбили 6 атак противника. Враг действовал на направлениях Марьинка - Георгиевка и Славное - Новомихайловка.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 безуспешные попытки штурмов у Старомайорского в Донецкой области и Роботино в Запорожской области.

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Приднепровское направление - захватчики 3 раза атаковали вблизи Крынок. Враг понес потери. Захватчики с артирелией обстреляли районы населенных пунктов Крынки, Токаревка, Станислав, Ивановка, Тягинка и Змиевка.

На Северском, Торецком, Времовском и Гуляйпольском направлениях обстановка осталась без изменений.