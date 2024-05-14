Нацгвардия привлекла подразделения спецназначения для остановки врага в Харьковской области - Музычук

В районах населенных пунктов северного пограничья Харьковской области продолжаются активные боевые действия. Национальная гвардия Украины привлекла спецподразделения НГУ "Омега" для выполнения задач по контрударным действиям и противодействию продвижения ДРГ. Об этом в эфире телемарафона во вторник рассказал спикер Нацгвардии Руслан Музычук, передает корреспондент УНН.

Детали

"В течение этих суток продолжаются активные боевые действия в районах населенных пунктов северного пограничья Харьковщины. Здесь мы привлекаем наши подразделения специального назначения Национальной гвардии, наши отряды "Омега". Главные задачи, которые сейчас выполняют эти подразделения, - это контрударные действия, контрдиверсионные, то есть противодействие продвижения ДРГ, и это также подразделения беспилотных летательных аппаратов, которые с помощью дронов достаточно эффективно отрабатывают по бронетехнике противника и по пехоте", - сказал Музычук.

Он отметил, что сейчас на этом направлении враг использует значительно меньше бронетехники, по сравнению с 10 и 11 мая, когда привлекалось больше механизированных колонн.

"Группы пехоты пытаются идти и закрепиться, создав определенные предпосылки для продвижения подразделений противника. Но работа других подразделений Сил обороны на этом направлении позволяет уничтожать группы пехоты. Это также работа снайперов нашего отряда "Омега" и, конечно, сейчас началась работа по уничтожению складов БК, потому что по некоторым участкам враг кое-где пытается накапливать склады боеприпасов", - добавил Музычук.

По его словам, одно из подразделений за день использует от 30 до 40 FPV-дронов для уничтожения врага и бронетехники.

Напомним

По состоянию на 13.00 14 мая почти на всех участках фронта продолжаются бои, наибольшая активность оккупантов фиксируется на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях. За сегодня на фронте произошло 73 боевых столкновения.