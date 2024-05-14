Нацгвардия привлекла подразделения спецназначения для остановки врага в Харьковской области - Музычук

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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natsionalnaya-gvardiya-ukrainiНациональная гвардия Украины
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
kramatorskКраматорск
kharkivХарьков
Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  87945 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  100722 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  128981 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  133532 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  128845 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174401 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  209989 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214932 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  206008 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159893 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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11 мая 2024, 08:40  •  265150 просмотра
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9 мая 2024, 10:03  •  328018 просмотра

Нацгвардия привлекла подразделения спецназначения для остановки врага в Харьковской области - Музычук

Продолжаются активные боевые действия в районах населенных пунктов на северной границе Харьковской области с привлечением подразделений спецназначения Национальной гвардии Украины "Омега" для проведения контрударных действий, противодействия диверсионным группам, а также с применением беспилотников для нанесения ударов по бронетехнике и пехоте противника.

Война •   •  11141 просмотра
Нацгвардия привлекла подразделения спецназначения для остановки врага в Харьковской области - Музычук

Миллионную схему разоблачили на ремонте Южного моста в Киеве: ряду должностных лиц объявлены подозрения

Есть ряд подозрений по делу о присвоении около миллиона гривен бюджетных средств во время ремонта Южного моста в Киеве из-за использования дорогих строительных материалов.

Киев •   •  9575 просмотра
Миллионную схему разоблачили на ремонте Южного моста в Киеве: ряду должностных лиц объявлены подозрения

На оккупированной Луганщине россияне разворачивают дополнительные морги - Центр сопротивления

В связи с увеличением потерь от активных наступательных действий, россия разворачивает дополнительные морги на временно оккупированных территориях Луганской области, даже используя помещения, не предназначенные для хранения трупов.

Война •   •  11570 просмотра
На оккупированной Луганщине россияне разворачивают дополнительные морги - Центр сопротивления

Прорыв трубы вблизи ТРЦ Ocean Plaza в Киеве: место повреждения локализовано

Киевтеплоэнерго локализовало повреждение теплосети диаметром 800 мм на улице Антоновича в Киеве, которое произошло во время проведения гидравлических испытаний и повлекло перебои в движении транспорта и задержки в работе маршрутов общественного транспорта.

Общество •   •  10775 просмотра
Прорыв трубы вблизи ТРЦ Ocean Plaza в Киеве: место повреждения локализовано

Ситуация в энергетике: сегодня снова рекордный импорт и более длинные ограничения для промышленности

Украина испытывает значительный дефицит электроэнергии из-за увеличения потребления во время похолодания, что привело к продлению графиков ограничения электроэнергии для промышленных потребителей и рекордно высокого импорта аварийной электроэнергии из ЕС.

Война •   •  12018 просмотра
Ситуация в энергетике: сегодня снова рекордный импорт и более длинные ограничения для промышленности

Армия рф на Харьковском направлении безуспешно пыталась продвинуться в сторону Липцов и Нескучного - Генштаб

Боевые действия продолжались почти на всех участках фронта, но наибольшая активность оккупантов зафиксирована на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях, где произошло 73 боевых столкновения. российская армия безуспешно пыталась продвинуться в сторону Липцов и Нескучного на Харьковском направлении.

Война •   •  11120 просмотра
Армия рф на Харьковском направлении безуспешно пыталась продвинуться в сторону Липцов и Нескучного - Генштаб

В Совете ЕС анонсировали санкции против участников ракетной программы Ирана

ЕС расширил сферу возможных санкций против Ирана, включив в нее не только тех, кто участвует в программе БПЛА, но и всех, кто помогает Тегерану в производстве ракет.

Новости Мира •   •  9311 просмотра
В Совете ЕС анонсировали санкции против участников ракетной программы Ирана

"Понижение": в Центре противодействия дезинформации прокомментировали новую должность патрушева в рф

По словам руководителя украинского Центра противодействия дезинформации, новая должность николая патрушева как советника путина считается понижением в должности по сравнению с его предыдущей ролью на посту секретаря совета безопасности россии.

Война •   •  11177 просмотра
"Понижение": в Центре противодействия дезинформации прокомментировали новую должность патрушева в рф

Военные круглосуточно на связи с администрацией Сумщины для защиты населения - глава ОГА

Сумская областная администрация круглосуточно сотрудничает с военным командованием, получает полную информацию и действует в соответствии с ней для защиты населения, выполняя все рекомендации военных.

Общество •   •  10046 просмотра
Военные круглосуточно на связи с администрацией Сумщины для защиты населения - глава ОГА

ЕС продлил мандат консультативной миссии в Украине до 2027 года

Европейский Союз продлил мандат консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности в Украине (КМЕС) до 31 мая 2027 года.

Война •   •  10841 просмотра
ЕС продлил мандат консультативной миссии в Украине до 2027 года