Генштаб: на фронте состоялись уже 93 столкновений, наибольшая активность россиян - на Покровском направлении

По состоянию на 17.00 14 мая количество боестолкновений на фронте в течение суток увеличилось до 93. Враг продолжает наступательные действия. Наибольшая активность наблюдается на Покровском направлении. Силы обороны мужественно сдерживают вражеский натиск и отвечают на попытки захватчиков идти вперед. Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении оккупанты уже совершили 13 атак. В частности, на направлениях Глубокое - Липцы, Шебекино (рф) - Волчанск, Борисовка - Нескучное. Также враг нанес 8 авиаударов. Ведутся бои в окрестностях Волчанска.

На Купянском направлении, как сообщается, противник нанес авиаудар в районе Сергеевки. По состоянию на это время всего зафиксировано 9 боевых столкновений. Три из них - продолжаются. Захватчики несут потери, данные уточняются.

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На Лиманском направлении оккупанты два раза безуспешно пытались улучшить тактическое положение в районах Ивановки и Тернов.

На Краматорском направлении враг провел 9 атак. Также три раза наносил авиаудары в районах Ивановского, Дружбы и Северного. Одно боестолкновение еще продолжается.

По данным Генштаба, на Покровском направлении противник не уменьшает интенсивности атак. Активно действует боевая авиация врага - сегодня зафиксировано 13 авиаударов. Всего сегодня на направлении произошло 30 атак оккупантов. Больше всего - в районах Новоалександровки и Нетайлово.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отбили 7 вражеских атак. Противник пытался потеснить наших защитников в районах Георгиевки, Новомихайловки и Красногоровки.

На Времовском направлении зафиксировано 6 безуспешных штурмовых действий врага возле Старомайорского. Как рассказали в Генштабе, захватчики получили достойный отпор и отошли.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

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В Генштабе отметили, что оккупанты преимущественно действуют группами пехоты до 1-2 мотострелковых отделений.

"Наши воины продолжают уверенно сдерживать врага и наносить ему максимальные потери", - резюмировал Генеральный штаб.

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