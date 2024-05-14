Буданов: ресурсы врага на Харьковщине - ограничены

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
kyrylo-budanovКирилл Буданов
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Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  36382 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
  •  57520 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  122388 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  130456 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  128193 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174009 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  209755 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214871 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205962 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159866 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

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Публикации

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9 мая 2024, 10:03  •  318103 просмотра

Буданов: ресурсы врага на Харьковщине - ограничены

Ресурсы россиян на Харьковском направлении ограничены, но в ближайшие дни они используют все, что имеют, заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Буданов: ресурсы врага на Харьковщине - ограничены

Противодействие демпингу и аудит поставщиков: в ГОТ рассказали, на каких условиях объявили новые тендеры по поставке питания для ВСУ

ДОТ объявил тендеры по поставке продуктов питания для ВСУ на второе полугодие общей стоимостью почти 22,5 миллиарда гривен.

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Противодействие демпингу и аудит поставщиков: в ГОТ рассказали, на каких условиях объявили новые тендеры по поставке питания для ВСУ

В ГУР показали, как минусуют врага с техникой в Харьковской области

Украинские разведчики в Харьковской области эффективно уничтожают российскую военную технику и личный состав, используя беспилотники.

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В ГУР показали, как минусуют врага с техникой в Харьковской области

Sony назвала новых руководителей PlayStation после отставки Джима Райана

Sony назначила Хермена Хюльста и Хидеаки Нишино возглавить подразделение PlayStation, разделив ответственность за платформы и игровой бизнес.

Новости Мира •   •  3923 просмотра
Sony назвала новых руководителей PlayStation после отставки Джима Райана

Наступление россиян на Харьковщине - информационная операция, чтобы создать хаос и панику - Буданов

Наступление россии в Харьковской области является информационной операцией, направленной на создание хаоса и паники, чтобы заставить украинские группировки выйти из восточных областей и дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

Война •   •  6223 просмотра
Наступление россиян на Харьковщине - информационная операция, чтобы создать хаос и панику - Буданов

Блинкен: американская военная помощь Украине "уже в пути"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время необъявленного визита в Киев заявил, что американская военная помощь Украине уже в пути и будет иметь реальное влияние на борьбу с российской агрессией.

Война •   •  9080 просмотра
Блинкен: американская военная помощь Украине "уже в пути"

Военная помощь, ПВО с Patriot для Харьковской области и гарантии безопасности: Зеленский очертил топ-темы переговоров с Блинкеном

Президент Зеленский планирует обсудить с госсекретарем США Блинкеном важнейшие вопросы, в частности ускорение предоставления пакета военной помощи, усиление противовоздушной обороны вместе с "Петриотами" для Харьковщины", гарантии безопасности и получения широкой международной поддержки для проведения Саммита мира.

Война •   •  7759 просмотра
Военная помощь, ПВО с Patriot для Харьковской области и гарантии безопасности: Зеленский очертил топ-темы переговоров с Блинкеном

Отель "Украина" в Киеве продадут за более чем миллиард гривен

Отель "Украина", четырехзвездочный отель в центре Киева с 14 этажами, рестораном, банкетными залами и паркингом, будет продан по цене не менее 1,048 миллиарда гривен, определенной Фондом государственного имущества.

Экономика •   •  7933 просмотра
Отель "Украина" в Киеве продадут за более чем миллиард гривен

Силы обороны провели смену позиций в районе Лукьянцев на Харьковщине, в Волчанске прочесывают городскую застройку - Генштаб

Украинские войска продолжают обороняться от российских атак на нескольких фронтах в Донецкой и Харьковской областях, отражая многочисленные атаки и нанося врагу потери.

Война •   •  9769 просмотра
Силы обороны провели смену позиций в районе Лукьянцев на Харьковщине, в Волчанске прочесывают городскую застройку - Генштаб

Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в оборонной сфере - Минэкономики

Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в оборонном секторе, включая создание совместных оборонных предприятий, закупку артиллерийских боеприпасов и пороха, а также предоставление Аргентиной помощи Украине в восстановлении инфраструктуры.

Экономика •   •  9165 просмотра
Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в оборонной сфере - Минэкономики