Буданов: ресурсы врага на Харьковщине - ограничены

российские ресурсы достаточно ограничены, и хотя еще не все силы привлечены, в ближайшие дни они используют все, что имеют. Об этом рассказал глава ГУР МО Кирилл Буданов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Это достаточно ограниченные, скажем так, ресурсы, но они еще не бросили в бой абсолютно все свои силы. Я думаю, что в ближайшие дни все, что у них есть, они уже используют. Скажем так, все, что у них было в приграничье, оно уже задействовано. Дальше им нужно вводить свои резервы - отметил Буданов.

Напомним

По состоянию на 10.00 14 мая Силы обороны продолжают выполнение задач по недопущению продвижения противника в глубину Украины, срыва выполнения им задачи по установлению полного контроля над Донецкой и частью Харьковской областей.

Вследствие авиационных ударов врага с применением 10 КАБов, по подразделениям Сил обороны, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Продолжаются боевые действия.

Также продолжается мероприятия по прочесыванию городской застройки в Волчанске.