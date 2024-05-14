Буданов: ресурси ворога на Харківщині - обмежені

російські ресурси досить обмежені, і хоча ще не всі сили залучені, найближчими днями вони використають усе, що мають. Про це розповів очільник ГУР МО Кирило Буданов у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Це досить обмежені, скажімо так, ресурси, але вони ще не кинули в бій абсолютно всі свої сили. Я думаю, що в найближчі дні все, що в них є, вони вже використають. Скажімо так, все, що в них було в прикордонні, воно вже задіяно. Далі їм потрібно вводити свої резерви