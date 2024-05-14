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Буданов: ресурси ворога на Харківщині - обмежені

Буданов: ресурси ворога на Харківщині - обмежені

Київ • УНН

 • 87958 перегляди

Ресурси росіян на Харківському напрямку обмежені, але найближчими днями вони використають все, що мають, заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України.

російські ресурси досить обмежені, і хоча ще не всі сили залучені, найближчими днями вони використають усе, що мають. Про це розповів очільник ГУР МО Кирило Буданов у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Це досить обмежені, скажімо так, ресурси, але вони ще не кинули в бій абсолютно всі свої сили. Я думаю, що в найближчі дні все, що в них є, вони вже використають. Скажімо так, все, що в них було в прикордонні, воно вже задіяно. Далі їм потрібно вводити свої резерви

- зазначив Буданов. 

Нагадаємо

Станом на 10.00 14 травня Сили оборони продовжують виконання завдань з недопущення просування противника в глибину України, зриву виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та частиною Харківської областей.

Внаслідок авіаційних ударів ворога  із застосуванням 10 КАБів, по підрозділах Сил оборони, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Тривають бойові дії.

Також продовжується заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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