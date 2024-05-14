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Сили оборони провели зміну позицій в районі Лук’янців на Харківщині, у Вовчанську прочісують міську забудову - Генштаб

Сили оборони провели зміну позицій в районі Лук’янців на Харківщині, у Вовчанську прочісують міську забудову - Генштаб

Київ • УНН

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Українські війська продовжують оборонятися від російських атак на кількох фронтах у Донецькій та Харківській областях, відбиваючи численні атаки та завдаючи ворогу втрат.

Станом на 10.00 14 травня Сили оборони продовжують виконання завдань з недопущення просування противника в глибину України, зриву виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та частиною Харківської областей. Про це йдеться у зведені Генштабу, повідомляє УНН

Деталі 

У Чернігівській та Сумській областях обстановка суттєвих змін не зазнала, змін у стані та положенні військ не відбулось.

За поточну добу противник провів 31 атаку позицій українських військ на Харківському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, 20 з них ще триває.

"На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбивають 1 атаку противника на напрямку Шебекіно (рф) - Вовчанськ, ситуація контрольована", - йдеться у зведенні Генштабу .

Як зазначається, внаслідок авіаційних ударів ворога  із застосуванням 10 КАБів, по підрозділах Сил оборони, для збереження життя українських військовослужбовців було проведено зміну позицій в районі населеного пункту Лук’янці. Тривають бойові дії.

В Генштабі повідомили, що продовжується заходи з прочісування міської забудови у Вовчанську. Ситуація контрольована. Втрати противника на цьому напрямку за поточну добу склали 4 особи та 5 одиниць озброєння і військової техніки.

На Куп’янському напрямку тривають 3 атаки російських окупантів на напрямках Вільшана – Петропавлівка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, противник успіху не має. Підрозділи наших військ знищили танк та  БМП ворога.

На Сіверському напрямку підрозділи наших військ відбивають 7 атак противника на напрямках Веселе – Роздолівка, Золотарівка - Верхньокам’янське, Миколаївка – Спірне, Берестове – Виїмка. Бої тривають, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку наші війська відбили 2 атаки противника на напрямках Бахмут – Новий, Бахмут – Кліщіївка, втрат позицій не допущено.

На Торецькому напрямку підрозділи наших військ стримують 1 атаку російських окупантів на напрямку Миколаївка - Біла Гора, без успіху противника.

На Покровському напрямку війська Сил оборони відбили 11 атак противника на напрямках: Очеретине – Новоолександрівка, Архангельське – Новоолександрівка, Архангельське – Калинове, Архангельське – Євгенівка, Тоненьке – Нетайлове, Піски – Нетайлове, 5 атак ще триває. На окремих ділянках внаслідок інтенсивного вогневого впливу противника ворог мав обмежений тактичний успіх.

На Курахівському напрямку наші війська відбили 1 атаку противника на напрямку Мар’їнка – Григорівка. На окремій ділянці противник мав обмежений успіх.

На Времівському напрямку підрозділи наших військ відбили 5 атак противника на напрямках Солодке – Водяне, Завітне Бажання – Старомайорське. В ході боїв втрат позицій не допущено.

На Оріхівському напрямку, як повідомляється, війська відбили 1 атаку противника на напрямку Новопрокопівка - Роботине. Противник успіху не мав, втрат позицій та територій не допущено.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось, додали в Генштабі. 

Протягом минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ударів по 1 артилерійському засобу, 1 станції радіоелектронної боротьби, 1 пункту управління, 1 складу боєприпасів та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також було збито ворожий Су-25.

З початку доби противник завдав 8 авіаційних ударів, застосовано 15 керованих авіаційних бомб, здійснено 23 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив понад 500 обстрілів позицій українських військ. Загальні втрати противника в живій силі становлять 80 осіб, озброєння та військової техніки – 32 одиниці.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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