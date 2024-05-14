Силы обороны провели смену позиций в районе Лукьянцев на Харьковщине, в Волчанске прочесывают городскую застройку - Генштаб

По состоянию на 10.00 14 мая Силы обороны продолжают выполнение задач по недопущению продвижения противника в глубину Украины, срыва выполнения им задачи по установлению полного контроля над Донецкой и частью Харьковской областей. Об этом говорится в сводке Генштаба, сообщает УНН.

Детали

В Черниговской и Сумской областях обстановка существенных изменений не претерпела, изменений в состоянии и положении войск не произошло.

За текущие сутки противник провел 31 атаку позиций украинских войск на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском, Кураховском и Времовском направлениях, 20 из них еще продолжается.

"На Харьковском направлении подразделения наших войск отражают 1 атаку противника на направлении Шебекино (рф) - Волчанск, ситуация контролируемая", - говорится в сводке Генштаба.

Как отмечается, в результате авиационных ударов врага с применением 10 КАБов, по подразделениям Сил обороны, для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций в районе населенного пункта Лукьянцы. Продолжаются боевые действия.

В Генштабе сообщили, что продолжается мероприятия по прочесыванию городской застройки в Волчанске. Ситуация контролируемая. Потери противника на этом направлении за текущие сутки составили 4 человека и 5 единиц вооружения и военной техники.

На Купянском направлении продолжаются 3 атаки российских оккупантов на направлениях Ольшана - Петропавловка, Крохмальное - Берестовое, Коломийчиха - Стельмаховка, противник успеха не имеет. Подразделения наших войск уничтожили танк и БМП врага.

На Северском направлении подразделения наших войск отражают 7 атак противника на направлениях Веселое - Раздоловка, Золотаревка - Верхнекаменское, Николаевка - Спирное, Берестовое - Выемка. Бои продолжаются, ситуация контролируется.

На Краматорском направлении наши войска отбили 2 атаки противника на направлениях Бахмут - Новый, Бахмут - Клищеевка, потерь позиций не допущено.

На Торецком направлении подразделения наших войск сдерживают 1 атаку российских оккупантов на направлении Николаевка - Белая Гора, без успеха противника.

На Покровском направлении войска Сил обороны отбили 11 атак противника на направлениях: Очеретино - Новоалександровка, Архангельское - Новоалександровка, Архангельское - Калиново, Архангельское - Евгеновка, Тоненькое - Нетайлово, Пески - Нетайлово, 5 атак еще продолжается. На отдельных участках в результате интенсивного огневого воздействия противника враг имел ограниченный тактический успех.

На Кураховском направлении наши войска отбили 1 атаку противника на направлении Марьинка - Григорьевка. На отдельном участке противник имел ограниченный успех.

На Времовском направлении подразделения наших войск отбили 5 атак противника на направлениях Сладкое - Водяное, Заветное Желание - Старомайорское. В ходе боев потерь позиций не допущено.

На Ореховском направлении, как сообщается, войска отбили 1 атаку противника на направлении Новопрокоповка - Роботино. Противник успеха не имел, потерь позиций и территорий не допущено.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, добавили в Генштабе.

За прошедшие сутки авиация и подразделения ракетных войск Сил обороны нанесли удары по 1 артиллерийскому средству, 1 станции радиоэлектронной борьбы, 1 пункту управления, 1 складу боеприпасов и 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также был сбит вражеский Су-25.

С начала суток противник нанес 8 авиационных ударов, применены 15 управляемых авиационных бомб, осуществлено 23 удара дронами-камикадзе, враг совершил более 500 обстрелов позиций украинских войск. Общие потери противника в живой силе составляют 80 человек, вооружения и военной техники - 32 единицы.