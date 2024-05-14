Силы обороны провели смену позиций в районе Лукьянцев на Харьковщине, в Волчанске прочесывают городскую застройку - Генштаб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
  •  36766 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
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После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
  •  122426 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  130478 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  128197 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  174011 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  209756 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214871 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205962 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159866 просмотра

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Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

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Силы обороны провели смену позиций в районе Лукьянцев на Харьковщине, в Волчанске прочесывают городскую застройку - Генштаб

Украинские войска продолжают обороняться от российских атак на нескольких фронтах в Донецкой и Харьковской областях, отражая многочисленные атаки и нанося врагу потери.

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Силы обороны провели смену позиций в районе Лукьянцев на Харьковщине, в Волчанске прочесывают городскую застройку - Генштаб

Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в оборонной сфере - Минэкономики

Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в оборонном секторе, включая создание совместных оборонных предприятий, закупку артиллерийских боеприпасов и пороха, а также предоставление Аргентиной помощи Украине в восстановлении инфраструктуры.

Экономика •   •  9254 просмотра
Украина и Аргентина обсуждают возможности углубления сотрудничества в оборонной сфере - Минэкономики

Буданов: россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области

Глава ГУР указал, что россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области.

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Буданов: россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области

В США снесли последний пролет обрушившегося моста в Балтиморе

Контролируемый снос оставшегося пролета обрушившегося моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе был проведен для освобождения контейнеровоза Dali.

Новости Мира •   •  7485 просмотра
В США снесли последний пролет обрушившегося моста в Балтиморе

Сейчас продолжается активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области - Буданов

Продолжается активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области, но россияне не достигли значительных успехов, ситуация остается напряженной, но стабилизируется благодаря усилиям, направленным на вытеснение врага с территории Украины.

Война •   •  8324 просмотра
Сейчас продолжается активная фаза российской пограничной операции в Харьковской области - Буданов

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Для эффективной борьбы с теневым рынком табачных изделий в Украине необходимо привлечь экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз к созданию и ведению Реестра оборудования по производству табачных изделий.

Общество •   •  36766 просмотра
Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Захватчики ведут обстрел приграничья Черниговской области: 33 взрыва в течение суток

Российские войска обстреляли границу Черниговской области из различных видов оружия, вызвав 33 взрыва вблизи гражданских районов.

Война •   •  8724 просмотра
Захватчики ведут обстрел приграничья Черниговской области: 33 взрыва в течение суток

Волошин о ситуации в Часовом Яру: продолжаются активные бои и днем, и ночью

В Часовом Яру ситуация не изменилась, продолжаются активные бои и днем, и ночью. Враг территориальных успехов за последние дни не имел.

Война •   •  8828 просмотра
Волошин о ситуации в Часовом Яру: продолжаются активные бои и днем, и ночью

Китайской компании приказали продать собственность вблизи базы США с межконтинентальными ракетами

Китайской криптовалютной компании приказано продать недвижимость вблизи ракетно-ядерной базы США по соображениям национальной безопасности.

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Китайской компании приказали продать собственность вблизи базы США с межконтинентальными ракетами

россияне 13 раз обстреляли Сумскую область: зафиксировано 78 взрывов

Россияне 13 раз обстреляли 8 населенных пунктов Сумской области, зафиксировав 78 взрывов из РСЗО, ствольной артиллерии и минометов.

Война •   •  8439 просмотра
россияне 13 раз обстреляли Сумскую область: зафиксировано 78 взрывов