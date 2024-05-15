Минобороны о возможном наступлении рф на Сумщину: Силы обороны к этому готовы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kyrylo-budanovКирилл Буданов
Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
  •  39057 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  103838 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  114553 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  146623 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  136975 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  156687 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  152712 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131222 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175771 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210735 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

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Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
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11 мая 2024, 08:40  •  329768 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  371641 просмотра
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Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  371012 просмотра

Минобороны о возможном наступлении рф на Сумщину: Силы обороны к этому готовы

Украинские военные готовы к возможному российскому наступлению на Сумщине, там сосредоточены соответствующие силы для противодействия известным планам врага.

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Минобороны о возможном наступлении рф на Сумщину: Силы обороны к этому готовы

Обновленный каталог продуктов питания для украинской армии: обещают рыбу без головы и колбасу только самого высокого качества

"Государственный оператор тыла" и Минобороны обновили каталог, по которому во втором полугодии будут закупать продукты питания для Вооруженных сил Украины. В частности расширен ассортимент круп, рыбы, консервов и специй, консервированные фрукты частично будут заменены на свежие. Ведь в каталог добавили фрукты раннего, среднего и позднего сроков созревания

Война •   •  5132 просмотра
Обновленный каталог продуктов питания для украинской армии: обещают рыбу без головы и колбасу только самого высокого качества

В Днепре сообщили о слышимых звуках взрывов на фоне предупреждений ВС ВСУ о скоростной цели

ВС ВС Украины предупредили о скоростной цели, направляющейся к Днепру, и призвали жителей города укрыться.

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В Днепре сообщили о слышимых звуках взрывов на фоне предупреждений ВС ВСУ о скоростной цели

Боррель: закон об "иноагентах" негативно влияет на прогресс Грузии на пути в ЕС

Принятие Грузией противоречивого закона об "иностранных агентах" негативно влияет на ее прогресс на пути к вступлению в ЕС, и власти должны отозвать этот закон и осуществить необходимые реформы, изложенные в 9 шагах ЕС.

Новости Мира •   •  5035 просмотра
Боррель: закон об "иноагентах" негативно влияет на прогресс Грузии на пути в ЕС

Евровидение-2024: был ли штраф за футболки Free Azovstal Defenders - дали официальный комментарий

"Суспільне Мовлення" не получало никаких жалоб или штрафов за якобы нарушение правил Евровидения относительно alyona alyona в футболке "Free Azovstal Defenders".

Общество •   •  5128 просмотра
Евровидение-2024: был ли штраф за футболки Free Azovstal Defenders - дали официальный комментарий

Послы ЕС поддержали запрет в Евросоюзе ряда российских пропагандистских медиа - СМИ

Послы ЕС согласились запретить четыре российских СМИ - "Голос Европы", "РИА Новости", "Известия" и "Российская газета" - на всей территории ЕС за распространение российской пропаганды.

Новости Мира •   •  4591 просмотра
Послы ЕС поддержали запрет в Евросоюзе ряда российских пропагандистских медиа - СМИ

Харьковская область: россияне ударили КАБами, в Малой Даниловке и Купянске пятеро раненых

Российские обстрелы в Харьковской области привели к ранению нескольких гражданских лиц, в том числе трех женщин и мужчины, которые работали в амбулатории, и вызвали разрушение гражданской инфраструктуры.

Война •   •  6379 просмотра
Харьковская область: россияне ударили КАБами, в Малой Даниловке и Купянске пятеро раненых

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Кабинет Министров должен отстранить и. о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура от исполнения обязанностей на время расследования уголовного дела против него по факту злоупотребления служебным положением.

политика •   •  39057 просмотра
Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

В Киеве разоблачили подпольную ячейку филиала Медведчука "Другая Украина"

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве подпольную пророссийскую ячейку, которая работала на организацию Виктора Медведчука "Другая Украина", распространяла антиукраинские пропагандистские видеоролики и координировала свою деятельность с ФСБ России.

политика •   •  9481 просмотра
В Киеве разоблачили подпольную ячейку филиала Медведчука "Другая Украина"

Некоторые пехотные группы россиян действительно зашли в Волчанск - Минобороны

Некоторые российские пехотные группы вошли в Волчанск Харьковской области, тяжелые бои продолжаются.

Война •   •  8977 просмотра
Некоторые пехотные группы россиян действительно зашли в Волчанск - Минобороны