Минобороны о возможном наступлении рф на Сумщину: Силы обороны к этому готовы

Украинские военные готовы к возможному наступлению россиян на Сумскую область. Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Телеведущий отметил, что глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что возможно повторение ситуации с Харьковщиной на Сумщине.

На вопрос, наблюдает ли он там какую-то активность россиян и попытку перейти границу, Лазуткин ответил: "Если Кирилл Буданов об этом сказал, значит мы об этом знаем и Силы обороны к этому готовы. Очевидно сейчас на сколько мне известно там также боевая готовность".

По его словам, там сосредоточены определенные силы.

Не будем говорить в каком количестве и где, но планы врага известны и соответствующие меры осуществляются, принимаются меры - сказал Лазуткин.

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Дополнение

Глава ГУР Буданов вчера, 14 мая заявил, что россияне с самого начала планировали операцию и в Сумской области. Сейчас небольшая группировка их сил удерживается в приграничье возле города Суджа. Ситуация пока не позволила им начать активные действия и реализацию своего плана.

На отдельных участках в районах Лукьянцев и Волчанска подразделения Сил обороны переместились на более выгодные позиции