Пограничники не фиксируют достаточных сил врага для наступления на Сумщину - ГПСУ

Сейчас пограничники не фиксируют, что у врага есть достаточно сил, которые бы позволили достичь каких-то стратегических целей на Сумщине, но нельзя исключать, что даже несмотря на то, что у врага нет этих достаточных сил, они все же попытаются совершить какие-то действия вроде, как это происходит на Харьковском направлении. Об этом в эфире телемарафона в четверг заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

Ситуация на границе с россией остается не простой, потому что имеем такого коварного врага, у которого достаточно и сил, и средств, чтобы продолжать свою агрессию по отношению к Украине. Но если говорить о направлении Сумщины по состоянию на сейчас, то мы не фиксируем, что у врага есть достаточно сил, которые бы позволили достичь каких-то стратегических целей, чтобы глубоко продвинуться на территории Украины, если они повторно попытаются на нашу территорию, но нельзя исключать, что даже несмотря на то, что у врага нет этих достаточных сил, они все же попытаются совершить какие-то действия вроде, как мы сейчас видим это по Харьковскому направлению именно с целью посеять панику среди населения и оттянуть Силы обороны, растянув линию на границе, где ведутся боевые действия - сказал Демченко.

Он отметил, что пограничники хорошо понимают эту угрозу.

"Конечно, не можем сказать, что это может произойти в ближайшее время, но мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций, потому что в любой момент враг, чтобы усилить давление на Украину, как это сейчас делает по Харьковщине, растянуть направление своего удара и на Сумщину, или же делать все возможное, чтобы Украина держала здесь и продолжила стягивать сюда свои дополнительные силы, а не использовать их на линии фронта, где ведутся более активные боевые действия", - сказал Демченко.

Напомним

Еще в начале мая заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий сообщал, что россия готовится к наступлению на Харьковскую и Сумскую области в конце мая или в начале июня.

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин отмечал, что украинские военные готовы к возможному наступлению россиян на Сумскую область.