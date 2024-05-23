Ситуация на Сумщине хорошо известна, а также планы и ресурсы врага - ГУР

Украинским разведчикам хорошо известна ситуация на Сумщине, а также планы и ресурсы врага. Если будут основания для беспокойства, то об этом будет официально сообщено. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, передает УНН.

Если будут основания для беспокойства, безусловно, об этом будут официально сообщать. Ситуация там хорошо известна, планы и ресурсы врага также, - сказал Юсов.

Напомним

Сейчас пограничники не фиксируют, что у врага есть достаточно сил, которые бы позволили достичь каких-то стратегических целей на Сумщине, но нельзя исключать, что даже несмотря на то, что у врага нет этих достаточных сил, они все же попытаются совершить какие-то действия вроде, как это происходит на Харьковском направлении.