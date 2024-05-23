Начиная с конца 2023 года наиболее активным направлением, куда пытаются зайти вражеские ДРГ, остается Сумщина - ГПСУ

Начиная с конца прошлого года и по сей день, наиболее активное направление, где вражеские ДРГ пытаются зайти на территорию Украины, остается Сумщина. Об этом во время брифинга рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

По-прежнему Сумское направление - это активность вражеских диверсионно-разведывательных групп, которые пытаются заходить на нашу территорию. Нельзя говорить, что это происходит ежедневно, но с определенной периодичностью, с определенной регулярностью. Это может быть и по несколько раз в неделю. Вражеские ДРГ разоблачаются при попытке зайти на нашу территорию. По ним открывается огонь, потому что угрозу от применения врагом ДРГ наши воины хорошо понимают, поэтому и совместно взаимодействуют, совместно делают все необходимое, чтобы вовремя разоблачать такие группы и наносить по ним поражения - сказал Демченко.

Он добавил, что количество попыток захода вражеских ДРГ фактически не увеличилось.

"Фактически на таком же уровне, как и предыдущий месяц и месяцем до этого. Фактически эти попытки не прекращаются, потому что если вспомнить прошлый год, то сначала вражеские ДРГ начали более активно действовать на Харьковщине и Черниговщине. Начиная с конца прошлого года и по сей день, наиболее активное направление, где вражеские ДРГ пытаются зайти на нашу территорию, остается все же Сумщина", - добавил Демченко.

Напомним

Украинским разведчикам хорошо известна ситуация на Сумщине, а также планы и ресурсы врага. Если будут основания для беспокойства, то об этом будет официально сообщено.