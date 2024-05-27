Армия рф ночью и утром обстреляла Сумскую область из артиллерии и минометов: 12 взрывов

В Украине ограничения на электричество действуют с 6 часов, в работу вернули блок АЭС - Минэнерго

Украина ввела ограничения энергоснабжения с 6 утра до полуночи, подключила атомный блок к сети после ремонта, возобновила газоснабжение для 1 290 потребителей в Винницкой области после вражеской атаки, а также подготовила больше атомных блоков к ремонту для обеспечения стабильной работы в отопительный сезон.