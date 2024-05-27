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Армия рф ночью и утром обстреляла Сумскую область из артиллерии и минометов: 12 взрывов
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Демченко о ситуации на границе в Сумской области: должны быть готовы к развитию любых ситуаций
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В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известноЭксклюзив
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мирЭксклюзив
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащихЭксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
Армия рф ночью и утром обстреляла Сумскую область из артиллерии и минометов: 12 взрывов
россияне обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области Украины из артиллерии и минометов, зафиксировано 12 взрывов в Белопольской, Краснопольской и Эсманьской громадах.
Евлаш: россияне практикуют использование "холостых" самолетов для массовки
россияне практикуют использование "холостых" самолетов, когда во время массированных взлетов МиГов на самом деле ракеты несут не все истребители.
Минэнерго предложило использовать дифференцированный подход для расчета повышения тарифов
Министерство энергетики предлагает ввести дифференцированный подход к повышению тарифов на электроэнергию, в то же время это требует утверждения правительством.
Захватчики в Северодонецке требуют подтвердить факт непроживания в городе лично и со свидетелями - ОВА
В Северодонецке российские оккупанты требуют от жителей подтверждать свое отсутствие в городе лично и в присутствии двух свидетелей с российскими паспортами, в Брянке вместо восстановительных работ появился передвижной киноклуб.
Франция отменяет чрезвычайное положение в пораженной беспорядками Новой Каледонии
Еще семь мобильных подразделений вскоре прибудут в Новую Каледонию в качестве подкрепления, а чрезвычайное положение завершится, как и планировалось, во вторник утром по местному времени, после недавних беспорядков, которые повлекли семь смертей, сотни арестов и масштабные разрушения.
В Донецкой области за сутки более 2000 вражеских ударов, известно о 5 погибших
В Донецкой области за минувшие сутки в результате российских обстрелов погибли 5 гражданских лиц, еще 3 получили ранения, повреждены 33 жилых дома и хозяйственные постройки в 9 населенных пунктах.
В Украине ограничения на электричество действуют с 6 часов, в работу вернули блок АЭС - Минэнерго
Украина ввела ограничения энергоснабжения с 6 утра до полуночи, подключила атомный блок к сети после ремонта, возобновила газоснабжение для 1 290 потребителей в Винницкой области после вражеской атаки, а также подготовила больше атомных блоков к ремонту для обеспечения стабильной работы в отопительный сезон.
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия
В Одесской области коммерческая структура "Олсидз Блэк Си" заявляет, что из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой, находящейся на балансе стратегического предприятия "Одесский припортовый завод", будут «ужасные последствия».
Демченко о ситуации на границе в Сумской области: должны быть готовы к развитию любых ситуаций
С целью достижения тактических задач враг может попытаться зайти на территорию Сумской области, аналогично как в Харьковской, считает спикер ГПСУ.
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно.