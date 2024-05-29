У результаті 17 російських обстрілів Сумської області 2 людини загинули, 6 отримали поранення
Київ • УНН
Протягом дня окупанти здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, у результаті чого 2 людини загинули і 6 отримали поранення.
За день ворог 17 разів обстріляв Сумщину, внаслідок чого загинуло 2 людей і ще 6 людей отримало поранення. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 68 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Миропільська, Есманьська, Середино-Будська, Шалигинська, Дружбівська, Путивльська, Великописарівська громади
Ситуація в громадах
Краснопільська: окупанти здійснили ракетний удар (1 вибух), унаслідок чого загинуло 2 людей та ще 5 людей поранено. Також ворог наніс обстріл з міномету (4 вибухи).
Миропільська: противник бив з артилерії (2 вибухи).
Есманьська: ворожі сили застосували мінометний обстріл (4 вибухи).
Середино-Будська: армія терористів здійснила мінометний обстріл (3 вибухи), унаслідок чого поранено 1 людину.
Шалигинська: 14 мін скинув ворог на територію громади.
Дружбівська: окупанти вдарили з РСЗВ (11 вибухів)
Путивльська: противник здійснив мінометний обстріл (17 вибухів).
Великописарівська: армія рф завдала обстріл з використанням БпЛА (4 вибухи) та обстріл з міномету (8 вибухів).
Протягом дня рф 23 рази обстріляла Сумщину, зафіксовано 81 вибух28.05.24, 22:15 • 48474 перегляди