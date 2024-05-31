Российские оккупанты 21 раз обстреляли пограничье Черниговской и Сумской областей: 75 взрывов

Китай не присоединится к швейцарской мирной конференции по Украине - Reuters

Китай подтвердил, что не будет присутствовать на мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии в следующем месяце, со ссылкой на четыре источника, которые непосредственно знакомы с этим вопросом, сообщает Reuters.