В Луганской области враг увеличил применение дронов, на оккупированных территориях выгорело более 2,3 тыс. га

В Луганской области на фронте российские войска увеличили применение беспилотников, на оккупированных территориях в Станично-Луганской громаде выгорело более 2,3 тыс. га - стихия продолжается, сообщили в субботу в Луганской ОВА в Telegram, пишет УНН.

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"141 беспилотник направили россияне в сторону прифронтовых Макеевки и Балки Журавки. 85 из них были применены противником в районе Балки Журавки. Также по этим селам враг вел огонь из ствольной артиллерии. На указанном направлении и вблизи Грековки и Стельмаховки оккупанты пытались атаковать позиции наших военных", - отметил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

"В Станично-Луганской громаде выгорело более 2,3 тыс. га территории. Сотни домов и усадеб. Однако, даже при помощи расчетов из рф пожарные так называемой "лнр" не могут организовать мероприятия по ликвидации очагов возгорания. Начали прокладывать минерализованные полосы, чего не делали несколько лет. Личного состава хватает только на наиболее сложные участки. На не очень значительные, по их мнению, пожары уже не обращают внимания. Так, на Старобельщине местные вынуждены противодействовать стихии собственноручно", - сообщили в ОВА о ситуации на оккупированных территориях.

По данным ОВА, строительства жилья в Северодонецке оккупанты не планируют. "Показательное восстановление и покраска в разный цвет сгоревших многоэтажек не увеличило количество пригодных для проживания квартир. Поэтому было решено повторно обследовать аварийные дома на предмет частичного ремонта. Так, в одном из них, расположенном на выезде в сторону Луганска, поставили в очередь на текущий ремонт четыре подъезда. Еще по меньшей мере семь будут сносить. Что будет с нумерацией квартир - пока непонятно. Таких домов-трансформеров в городе уже несколько," - указали в ОВА.

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