На Луганщині ворог збільшив застосування дронів, на окупованих територіях вигоріло понад 2,3 тис. га

У Луганській області на фронті російські війська збільшили застосування безпілотників, на окупованих територіях у Станично-Луганській громаді вигоріло понад 2,3 тис. га - стихія триває, повідомили у суботу у Луганській ОВА у Telegram, пише УНН.

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"141 безпілотник спрямували росіяни в бік прифронтових Макіївки і Балки Журавки. 85 із них були застосовані противником в районі Балки Журавки. Також по цих селах ворог вів вогонь зі ствольної артилерії. На зазначеному напрямку та поблизу Греківки й Стельмахівки окупанти намагалися атакувати позиції наших військових", – зазначив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"У Станично-Луганській громаді вигоріло понад 2,3 тис. га території. Сотні будинків і садиб. Проте, навіть за допомоги розрахунків з рф пожежні так званої "лнр" не можуть організувати заходи з ліквідації осередків займання. Почали прокладати мінералізовані смуги, чого не робили декілька років. Особового складу вистачає лише на найбільш складні ділянки. На не дуже значні, на їхню думку, пожежі вже не звертають уваги. Так, на Старобільщині місцеві змушені протидіяти стихії власноруч", - повідомили в ОВА про ситуацію на окупованих територіях.

За даними ОВА, будівництва житла в Сіверськодонецьку окупанти не планують. "Показове відновлення і фарбування у різний колір згорілих багатоповерхівок не збільшило кількість придатних для проживання квартир. Тому було вирішено повторно обстежити аварійні будинки на предмет часткового ремонту. Так, в одному з них, розташованому на виїзді в бік Луганська, поставили в чергу на поточний ремонт чотири під’їзди. Ще щонайменше сім будуть зносити. Що буде із нумерацією квартир – поки незрозуміло. Таких будинків-трансформерів в місті вже декілька," - вказали в ОВА.

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