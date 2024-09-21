Донеччину росіяни обстріляли 2908 разів за добу
Київ • УНН
Російські війська здійснили 2908 обстрілів по Донеччині, вразивши 17 населених пунктів. Пошкоджено 140 цивільних об'єктів, включаючи 72 житлових будинки, поранено 17 мирних жителів.
Російські війська здійснили 2908 обстрілів по Донецькій області, вразивши у тому числі 17 населених пунктів за минулу добу. Пошкоджено 140 цивільних об'єктів, включаючи 72 житлових будинки, поранено 17 мирних жителів, повідомили у ГУНП в області та голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у суботу у Telegram, пише УНН.
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"17 поранених, 140 руйнувань за добу – поліція Донеччини задокументувала наслідки російських ударів. Війська рф здійснили 2 908 обстрілів по лінії фронту та житловому сектору", - повідомили у поліції.
"Усього за добу росіяни 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини", - зазначив Філашкін.
За даними поліції, влучання сталися в 17 населених пунктах. Пошкоджено 140 цивільних об’єктів, з них - 72 житлових будинки:
- Костянтинівку росіяни обстріляли артилерією та дроном – поранили 5 цивільних осіб, пошкодили 7 багатоквартирних будинків, 10 торгових павільйонів, магазин адмінбудівлю, гараж, 4 авто, газопровід і ЛЕП.
- На Дружківку ворог скинув авіабомбу «ФАБ-250» з модулем УМПК - травмовано двох мешканців, руйнувань зазнали багатоквартирний і два приватних будинки, адмінбудівля, котельня, гараж, автомобілі.
- По Мирнограду росія вдарила дроном і артилерією – є поранений, пошкоджено три приватних оселі. Ще один поранений - у Селидовому.
- Андріївку окупанти атакували бомбою «ФАБ-250» з модулем УМПК та РСЗВ «Смерч» - троє людей зазнали поранень, пошкоджено 17 приватних осель, автотранспорт.
- Внаслідок артобстрілу Богоявленки поранено двох цивільних осіб, пошкоджено 10 осель і церкву.
- Двоє постраждалих – у Новоукраїнці, пошкоджено два домогосподарства. Є поранений в Торецьку.
- П’ять атак витримав Покровськ, який вороги обстрілювали дронами та бомбою «ФАБ-250» з модулем УМПК. Пошкоджено 4 приватних будинки, ринок, автомобіль, об’єкт інфраструктури.
- На Краматорськ російські війська спрямували 2 ракети із ЗРК «С-300» - пошкодили 8 багатоквартирних і три приватних будинки, заклади освіти, лікарню, торговий центр, підприємство зв’язку.
На Донеччині окупанти дроном вдарили по рятувальниках20.09.24, 21:26 • 25638 переглядiв