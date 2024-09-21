Донецкую область россияне обстреляли 2908 раз за сутки
Киев • УНН
Российские войска совершили 2908 обстрелов по Донецкой области, поразив 17 населенных пунктов. Повреждено 140 гражданских объектов, включая 72 жилых дома, ранены 17 мирных жителей.
Российские войска совершили 2908 обстрелов по Донецкой области, поразив в том числе 17 населенных пунктов за минувшие сутки. Повреждено 140 гражданских объектов, включая 72 жилых дома, ранены 17 мирных жителей, сообщили в ГУНП в области и глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в субботу в Telegram, пишет УНН.
Детали
"17 раненых, 140 разрушений за сутки - полиция Донетчины задокументировала последствия российских ударов. Войска рф совершили 2 908 обстрелов по линии фронта и жилому сектору", - сообщили в полиции.
"Всего за сутки россияне 31 раз обстреляли населенные пункты Донетчины", - отметил Филашкин.
По данным полиции, попадания произошли в 17 населенных пунктах. Повреждены 140 гражданских объектов, из них - 72 жилых дома:
- Константиновку россияне обстреляли артиллерией и дроном - ранили 5 гражданских лиц, повредили 7 многоквартирных домов, 10 торговых павильонов, магазин админздание, гараж, 4 авто, газопровод и ЛЭП.
- На Дружковку враг сбросил авиабомбу «ФАБ-250» с модулем УМПК - травмированы двое жителей, разрушениям подверглись многоквартирный и два частных дома, админздание, котельная, гараж, автомобили.
- По Мирнограду россия ударила дроном и артиллерией - есть раненый, повреждены три частных дома. Еще один раненый - в Селидово.
- Андреевку оккупанты атаковали бомбой «ФАБ-250» с модулем УМПК и РСЗО «Смерч» - три человека получили ранения, повреждены 17 частных домов, автотранспорт.
- В результате артобстрела Богоявленки ранены два гражданских лица, повреждены 10 домов и церковь.
- Двое пострадавших - в Новоукраинке, повреждены два домохозяйства. Есть раненый в Торецке.
- Пять атак выдержал Покровск, который враги обстреливали дронами и бомбой «ФАБ-250» с модулем УМПК. Повреждены 4 частных дома, рынок, автомобиль, объект инфраструктуры.
- На Краматорск российские войска направили 2 ракеты из ЗРК «С-300» - повредили 8 многоквартирных и три частных дома, учебные заведения, больницу, торговый центр, предприятие связи.
На Донеччині окупанти дроном вдарили по рятувальниках20 сентября 2024, 18:26 • 23591 просмотр