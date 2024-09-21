Донецкую область россияне обстреляли 2908 раз за сутки

Российские войска совершили 2908 обстрелов по Донецкой области, поразив в том числе 17 населенных пунктов за минувшие сутки. Повреждено 140 гражданских объектов, включая 72 жилых дома, ранены 17 мирных жителей, сообщили в ГУНП в области и глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в субботу в Telegram, пишет УНН.

Детали

"17 раненых, 140 разрушений за сутки - полиция Донетчины задокументировала последствия российских ударов. Войска рф совершили 2 908 обстрелов по линии фронта и жилому сектору", - сообщили в полиции.

"Всего за сутки россияне 31 раз обстреляли населенные пункты Донетчины", - отметил Филашкин.

По данным полиции, попадания произошли в 17 населенных пунктах. Повреждены 140 гражданских объектов, из них - 72 жилых дома:

Константиновку россияне обстреляли артиллерией и дроном - ранили 5 гражданских лиц, повредили 7 многоквартирных домов, 10 торговых павильонов, магазин админздание, гараж, 4 авто, газопровод и ЛЭП.

На Дружковку враг сбросил авиабомбу «ФАБ-250» с модулем УМПК - травмированы двое жителей, разрушениям подверглись многоквартирный и два частных дома, админздание, котельная, гараж, автомобили.

По Мирнограду россия ударила дроном и артиллерией - есть раненый, повреждены три частных дома. Еще один раненый - в Селидово.

Андреевку оккупанты атаковали бомбой «ФАБ-250» с модулем УМПК и РСЗО «Смерч» - три человека получили ранения, повреждены 17 частных домов, автотранспорт.

В результате артобстрела Богоявленки ранены два гражданских лица, повреждены 10 домов и церковь.

Двое пострадавших - в Новоукраинке, повреждены два домохозяйства. Есть раненый в Торецке.

Пять атак выдержал Покровск, который враги обстреливали дронами и бомбой «ФАБ-250» с модулем УМПК. Повреждены 4 частных дома, рынок, автомобиль, объект инфраструктуры.

На Краматорск российские войска направили 2 ракеты из ЗРК «С-300» - повредили 8 многоквартирных и три частных дома, учебные заведения, больницу, торговый центр, предприятие связи.

На Донеччині окупанти дроном вдарили по рятувальниках