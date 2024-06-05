Луганщина на пороге голода: продолжается вывоз сотен тысяч тонн зерна в регионы рф

В " лнр " анонсировали гибель значительной части посевов пшеницы. Тем временем продолжается вывоз оккупантами сотен тысяч тонн зерна в регионы россии. Луганщина на пороге голода. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram, передает УНН.

Почвенную засуху под посевами озимой пшеницы зафиксировали оккупанты на Новопсковщине, Белокуракинщине и Беловодщине. Так, на Беловодщине запасы продуктивной влаги на глубине до 20 см снизились с 7 до 5 мм, а на глубине до 1 м – до 57 мм, - написал Лысогор.

Детали

По его словам, на отдельных участках запасы влаги на метровой глубине равны лишь 4 мм. Также местные специалисты отмечают слабое формирование продуктивных органов, засыхание листьев и стеблей.

Ранее сообщалось, что из-за майских похолоданий в так называемой "лнр" потеряли, лишь по официальным данным, 7% будущего урожая. Тем временем продолжается вывоз сотен тысяч тонн зерна в регионы россии. По словам старобельчане, элеватор работает на полную. Оккупанты ежесуточно обрабатывают там до одной тысячи тонн продукции. Луганщина на пороге голода, - заявил Лысогор.

Кроме того, он сообщил, что лицам без гражданства рф разрешили до 31 декабря 2024 года проживать на территории так называемой "лнр" на основании имеющихся документов.

Затем они будут признаваться иностранцами и будут иметь право обратиться за видом на жительство. Принудительная паспортизация дала сбой. Ранее было определено, что украинцы могли жить на этих территориях без документов российского образца только до 1 июля. После чего захватчики угрожали устроить депортацию, - написал Лысогор.

Дополнение

Ранее Лысогор сообщал, что почти 170 тысяч тонн пшеницы из оккупированной Луганщины доставлены в ростовскую область.