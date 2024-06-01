росіяни доправили майже 170 тис. тонн пшениці з окупованої Луганщини до ростовської області
Київ • УНН
росіяни вивезли майже 170 тис. тонн пшениці з тимчасово окупованої Луганської області в ростовську, нехтуючи стратегічними запасами.
Майже 170 тисяч тонн пшениці з окупованої Луганщини доправлено до ростовської області. Продовжують палати ліси поблизу Рубіжного. Загарбники не мають достатніх сил, засобів та бажання, аби ліквідувати пожежу. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор в Telеrgram, передає УНН.
Попри втрату цьогорічного врожаю, яка сталася через низьку температуру повітря протягом травня, росіяни продовжують вивозити зерно з території так званої "лнр". Відомо, що майже 170 тисяч тонн пшениці з окупованої Луганщини доправлено до ростовської області
Також він повідомив, що попри оголошення надзвичайної ситуації з цього приводу, сільгосппродукцію також було спрямовано до воронезької, білгородської, волгоградської, тульської областей та краснодарського краю.
Лисогор зазначив, що про стратегічний запас влада "лнр" не думає - головне гроші.
Продовжують палати ліси поблизу Рубіжного. Загарбники не мають достатніх сил, засобів та бажання, аби ліквідувати пожежу. Єдине що - звернулися до жителів сусідньої Кудряшівки, аби ті покинули своє житло задля безпеки. Далі - як дозволить природа
Доповнення
31 травня Луганська обласна військова адміністрація повідомляла, що окупанти збільшують кількість блокпостів на захоплених два роки тому територіях – шукають чоловіків, навколо Рубіжного і Сєвєродонецька продовжують палати ліси.
На окупованих територіях Луганщини надзвичайна ситуація через загибель врожаю - ОВА30.05.24, 13:10 • 29050 переглядiв