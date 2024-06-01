россияне доставили почти 170 тыс. тонн пшеницы из оккупированной Луганщины в ростовскую область

Почти 170 тысяч тонн пшеницы из оккупированной Луганщины доставлены в ростовскую область. Продолжают гореть леса вблизи Рубежного. Захватчики не имеют достаточных сил, средств и желания, чтобы ликвидировать пожар. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telеrgram, передает УНН.

Несмотря на потерю урожая этого года, которая произошла из-за низкой температуры воздуха в течение мая, россияне продолжают вывозить зерно с территории так называемой "лнр". Известно, что почти 170 тысяч тонн пшеницы из оккупированной Луганщины доставлены в ростовскую область - написал Лысогор.

Также он сообщил, что несмотря на объявление чрезвычайной ситуации по этому поводу, сельхозпродукция также была направлена в воронежскую, белгородскую, волгоградскую, тульскую области и краснодарский край.

Лысогор отметил, что о стратегическом запасе власть "лнр" не думает - главное деньги.

Продолжают гореть леса вблизи Рубежного. Захватчики не имеют достаточных сил, средств и желания, или ликвидировать пожар. Единственное, что-обратились к жителям соседней Кудряшовки, чтобы те покинули свое жилье для безопасности. Далее-как позволит природа - сообщил Лысогор.

Дополнение

31 мая Луганская областная военная администрация сообщала, что оккупанты увеличивают количество блокпостов на захваченных два года назад территориях – ищут мужчин, вокруг Рубежного и Северодонецка продолжают палаты леса.

На оккупированных территориях Луганской области чрезвычайная ситуация из-за гибели урожая - ОВА