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россияне доставили почти 170 тыс. тонн пшеницы из оккупированной Луганщины в ростовскую область

россияне доставили почти 170 тыс. тонн пшеницы из оккупированной Луганщины в ростовскую область

Киев  •  УНН

1 июня 2024, 06:37  •  1166 просмотра

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россияне вывезли почти 170 тыс. тонн пшеницы из временно оккупированной Луганской области в ростовске, пренебрегая стратегическими запасами.

Почти 170 тысяч тонн пшеницы из оккупированной Луганщины доставлены в ростовскую область. Продолжают гореть леса вблизи Рубежного. Захватчики не имеют достаточных сил, средств и желания, чтобы ликвидировать пожар. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telеrgram, передает УНН.

Несмотря на потерю урожая этого года, которая произошла из-за низкой температуры воздуха в течение мая, россияне продолжают вывозить зерно с территории так называемой "лнр". Известно, что почти 170 тысяч тонн пшеницы из оккупированной Луганщины доставлены в ростовскую область

- написал Лысогор.

Также он сообщил, что несмотря на объявление чрезвычайной ситуации по этому поводу, сельхозпродукция также была направлена в воронежскую, белгородскую, волгоградскую, тульскую области и краснодарский край.

Лысогор отметил, что о стратегическом запасе власть "лнр" не думает - главное деньги.

Продолжают гореть леса вблизи Рубежного. Захватчики не имеют достаточных сил, средств и желания, или ликвидировать пожар. Единственное, что-обратились к жителям соседней Кудряшовки, чтобы те покинули свое жилье для безопасности. Далее-как позволит природа

- сообщил Лысогор.

Дополнение

31 мая Луганская областная военная администрация сообщала, что оккупанты увеличивают количество блокпостов на захваченных два года назад территориях – ищут мужчин, вокруг Рубежного и Северодонецка продолжают палаты леса.

На оккупированных территориях Луганской области чрезвычайная ситуация из-за гибели урожая - ОВА30 мая 2024, 10:10 • 27849 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
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