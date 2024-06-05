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Луганщина на порозі голоду: продовжується вивіз сотень тисяч тонн зерна до регіонів рф

Луганщина на порозі голоду: продовжується вивіз сотень тисяч тонн зерна до регіонів рф

Київ • УНН

 • 17919 перегляди

Луганська область знаходиться на межі голоду, оскільки окупанти продовжують експортувати сотні тисяч тонн зерна в російські регіони, незважаючи на значні втрати врожаю пшениці через посуху.

У "лнр" анонсували загибель значної частини посівів пшениці. Тим часом продовжується вивіз окупантами сотень тисяч тонн зерна до регіонів росії. Луганщина на порозі голоду. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор в Telеgram, передає УНН.

Ґрунтову посуху під посівами озимої пшениці зафіксували окупанти на Новопсковщині, Білокуракинщині та Біловодщині. Так, на Біловодщині запаси продуктивної вологи на глибині до 20 см знизилися з 7 до 5 мм, а на глибині до 1 м – до 57 мм,

- написав Лисогор.

Деталі

За його словами, на окремих ділянках запаси вологи на метровій глибині дорівнюють лише 4 мм. Також місцеві спеціалісти відзначають слабке формування продуктивних органів, засихання листя та стебел.

Раніше повідомлялося, що через травневі похолодання у так званій "лнр" втратили, лише за офіційними даними, 7 % майбутнього врожаю. Тим часом продовжується вивіз сотень тисяч тонн зерна до регіонів росії. За словами старобільчан, елеватор працює на повну. Окупанти щодоби обробляють там до однієї тисячі тонн продукції. Луганщина на порозі голоду,

- заявив Лисогор.

Окрім того, він повідомив, що особам без громадянства рф дозволили до 31 грудня 2024 року проживати на території так званої "лнр" на підставі наявних документів.

Потім вони визнаватимуться іноземцями і матимуть право звернутися за видом на проживання. Примусова паспортизація дала збій. Раніше було визначено, що українці могли мешкати на цих територіях без документів російського зразка лише до 1 липня. Після чого загарбники погрожували влаштувати депортацію,

- написав Лисогор.

Доповнення

Раніше Лисогор повідомляв, що майже 170 тисяч тонн пшениці з окупованої Луганщини доправлено до ростовської області.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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