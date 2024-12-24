Или пойти на сотрудничество, иначе - всего несколько часов на сборы: на ВОТ депортируют родственников защитников Украины
Киев • УНН
ФСБ проводит проверки переписки родственников военных ВСУ на оккупированных территориях. В случае выявления контактов людям предлагают либо сотрудничать с оккупантами, либо депортацию в РФ в течение нескольких часов.
В оккупированной части Украины фсб приходит домой и проверяет наличие переписки, после чего, в случае "обнаружения фактов", у людей есть два варианта действий: либо пойти на сотрудничество с оккупантами, либо депортация.
Об этом рассказывает в своем ТГ-канале Петр Андрющенко, руководитель Центра изучения оккупации, передает УНН.
Детали
Начались первые депортации родственников бойцов ВСУ с оккупированных территорий. Первый - сельская часть Мелитопольского района. В течение декабря по меньшей мере пять семей депортированы только потому, что их родные в составе ВСУ. Происходит следующим образом. ФСБ приходит домой, проверяет наличие переписки, особенно удаленной. Если находят, в том числе восстановлением, предлагают два варианта. Первый - пойти на сотрудничество и принять участие в вербовке военного ВСУ. Второй - депортация. Точка.
По словам экс-советника мэра города Мариуполь, людям дают несколько часов на сборы, доставляют в Шереметьево и дают возможность выбрать пункт депортации. То есть на какой самолет сажать.
Наши собеседники говорят - никакого увеличенного давления и физического насилия. Все нарочито вежливо (если это может быть вежливым вообще).
Напомним
В оккупированном Старобельске власти вносят жилье в список бесхозного имущества, если владельцев не было дома во время проверки. Жители вынуждены доказывать право собственности на свое жилье в определенный срок.
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