На оккупированной Луганщине уже несколько месяцев задерживают зарплаты коммунальщикам

На оккупированной с 2022 года территории Луганщины много месяцев задерживают зарплату работникам коммунальных предприятий. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что для оккупированной с 2014 года части Луганщины многомесячная задержка заработной платы уже давно стала привычкой, а жители городов, которые россия оккупировала в 2022-м, еще не успели к этому приспособиться.

Последние два года эти задержки стали регулярностью даже на так называемых "государственных" или "коммунальных" предприятиях. Людей приучают терпеть. Среди последних случаев - Старобельское лесоохотничье хозяйство, которое за более чем три месяца задолжало около 2 млн рублей - говорится в сообщении.

Также в ЛОГА сообщили, что на место оператора обращения с твердыми коммунальными отходами на территории так называемой "лнр" претендует только одно учреждение - калининградское предприятие "вторсырье".

Представители отдаленной от оккупированной Луганщины области рф - единственные, кто подал заявку, желая стать экологическим оператором. Своих не нашлось. Точнее, не позволили - пишут в ЛОГА.

Добавим

Кроме того, в ЛОГА рассказали о военной ситуации в области. Сообщается, что территорию Серебрянского леса россияне снова обстреляли неуправляемыми авиационными ракетами.

Боевые действия там не утихают. В последнее время противник увеличил наземную активность на Лиманском направлении. Вчера пытался продвинуться вблизи Грековки, Площанки, Балки Журавки, Макеевки - сообщил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор.

Также он сообщил, что в районе Балки Журавки враг ударил из реактивной системы залпового огня по укреплениям украинских войск. Враг направил в этот район 46 беспилотников.

Напомним

Оккупационные власти Луганщины планируют привлечь добровольцев для тушения пожаров без социальных гарантий. Кроме того, в Ровеньках пытаются восстановить бесхозный мусороперерабатывающий завод.

Луганщина: враг ударил неуправляемыми ракетами по Серебрянскому лесу, 7 тыс. «госслужащих лнр» прошли переподготовку в рф