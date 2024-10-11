На оккупированной Луганщине уже несколько месяцев задерживают зарплаты коммунальщикам
Киев • УНН
На оккупированной территории Луганщины месяцами задерживают зарплаты работникам коммунальных предприятий. В частности, уже три месяца задолженность имеет Старобельское лесоохотничье хозяйство.
На оккупированной с 2022 года территории Луганщины много месяцев задерживают зарплату работникам коммунальных предприятий. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что для оккупированной с 2014 года части Луганщины многомесячная задержка заработной платы уже давно стала привычкой, а жители городов, которые россия оккупировала в 2022-м, еще не успели к этому приспособиться.
Последние два года эти задержки стали регулярностью даже на так называемых "государственных" или "коммунальных" предприятиях. Людей приучают терпеть. Среди последних случаев - Старобельское лесоохотничье хозяйство, которое за более чем три месяца задолжало около 2 млн рублей
Также в ЛОГА сообщили, что на место оператора обращения с твердыми коммунальными отходами на территории так называемой "лнр" претендует только одно учреждение - калининградское предприятие "вторсырье".
Представители отдаленной от оккупированной Луганщины области рф - единственные, кто подал заявку, желая стать экологическим оператором. Своих не нашлось. Точнее, не позволили
Добавим
Кроме того, в ЛОГА рассказали о военной ситуации в области. Сообщается, что территорию Серебрянского леса россияне снова обстреляли неуправляемыми авиационными ракетами.
Боевые действия там не утихают. В последнее время противник увеличил наземную активность на Лиманском направлении. Вчера пытался продвинуться вблизи Грековки, Площанки, Балки Журавки, Макеевки
Также он сообщил, что в районе Балки Журавки враг ударил из реактивной системы залпового огня по укреплениям украинских войск. Враг направил в этот район 46 беспилотников.
Напомним
Оккупационные власти Луганщины планируют привлечь добровольцев для тушения пожаров без социальных гарантий. Кроме того, в Ровеньках пытаются восстановить бесхозный мусороперерабатывающий завод.
Луганщина: враг ударил неуправляемыми ракетами по Серебрянскому лесу, 7 тыс. «госслужащих лнр» прошли переподготовку в рф9 октября 2024, 06:53 • 12479 просмотров