Луганщина: враг ударил неуправляемыми ракетами по Серебрянскому лесу, 7 тыс. «госслужащих лнр» прошли переподготовку в рф
Киев • УНН
россия атаковала Серебрянский лес неуправляемыми ракетами. 7000 «госслужащих лнр» прошли повышение квалификации по стандартам рф, а оккупированные города получили пустые машины вместо обещанных автоклубов.
Семь тысяч "госслужащих лнр" прошли повышение квалификации по стандартам рф, трем оккупированным населенным пунктам Луганщины россияне предоставили пустые машины вместо обещанных автоклубов, по Серебрянскому лесу армия рф ударила неуправляемыми ракетами. Об этом говорится в сводке Луганской ОВА, передает УНН.
Боевые действия за прошедшие сутки велись в районах Макеевки и Грековки - атаки противника отражены нашими защитниками. По укреплениям украинских войск в Серебрянском лесу россияне пытались ударить неуправляемыми авиационными ракетами. В сторону Балки Журавки направили 69 беспилотников. 16 раз вели огонь из артиллерийского вооружения
Также Лысогор рассказал, что около семи тысяч человек, которые пошли на службу в оккупационные госорганы, сформированные в так называемой "лнр", прошли в этом году обязательную переподготовку в российской академии народного хозяйства и государственной службы. К различным программам повышения квалификации присоединились коллаборационисты из государственных и муниципальных образований, а также депутатский корпус.
Также, как сообщается, еще трем оккупированным в 2022 году населенным пунктам россия предоставила автоклубы. Дополнительную нагрузку получили местные бюджеты Кременной, Лисичанска и Белокуракино. Потому что туда, по словам Лысогора, передали только пустые машины марки "газ". Все оборудование для них нужно покупать самостоятельно.
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