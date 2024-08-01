В городах оккупированной Луганской области подача воды ограничена несколькими часами в сутки; людям не хватает на обычные бытовые нужды. Однако абонплата при этом не отменяется, пишет Луганская областная государственная администрация.

Детали

На юге Луганщины, в городах, оккупированных 10 лет назад сложилась непростая ситуация с водой. В Сорокино, Суходольске и Молодогвардейске централизованно подают воду всего несколько часов в сутки. При этом подвоз технической воды, который иногда организовывали, летом отсутствует. Абонплата не отменяется.

Объема воды, которую дают, не хватает на обычные бытовые нужды. Выход - покупать за деньги в магазине – пишет Луганская ОДА.

"Сопротивление": экология на ВОТ на уровне критической черты, среди последствий - вспышка холеры в Крыму