Центр Национального Сопротивления сообщает о фактах критического загрязнения Азовского моря и Арабатской стрелки, в частности. Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал «Сопротивление».

Детали

На временно оккупированных территориях экология на критическом уровне. Сейчас говорится о фактах критического загрязнения Азовского моря на территории временно оккупированного Гениченского района и Арабатской стрелки.

Не только для людей, но и для морской фауны в этом регионе стала опасной.

Сопротивление отмечает, что указанное состояние является результатом «преступной деятельности рф на временно оккупированных территориях Украины».

К этому Центр Национального Сопротивления относит проблему вырубки лесов, загрязнение водоемов. В конце концов, - вспышку холеры в оккупированном Крыму.

На ТОТ Херсонщини вода не придатна до будь-якого використання - Центр нацспротиву