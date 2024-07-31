Киев • УНН
Центр Национального Сопротивления сообщает о критическом загрязнении Азовского моря и Арабатской стрелки на оккупированных территориях. Последствия включают опасность для морской фауны и вспышку холеры в Крыму.
Центр Национального Сопротивления сообщает о фактах критического загрязнения Азовского моря и Арабатской стрелки, в частности. Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал «Сопротивление».
Детали
На временно оккупированных территориях экология на критическом уровне. Сейчас говорится о фактах критического загрязнения Азовского моря на территории временно оккупированного Гениченского района и Арабатской стрелки.
Не только для людей, но и для морской фауны в этом регионе стала опасной.
Сопротивление отмечает, что указанное состояние является результатом «преступной деятельности рф на временно оккупированных территориях Украины».
К этому Центр Национального Сопротивления относит проблему вырубки лесов, загрязнение водоемов. В конце концов, - вспышку холеры в оккупированном Крыму.
На ТОТ Херсонщини вода не придатна до будь-якого використання - Центр нацспротиву28 июля 2024, 14:18 • 31068 просмотров