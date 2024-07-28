На временно оккупированной части Херсонщины состояние местных водоемов критическое, поэтому нельзя использовать ее ни для бытовых нужд, сельскохозяйственных, ни для купания. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, пишет УНН.

Ситуация с водоснабжением на временно оккупированных территориях Украины значительно ухудшилась и вышла из-под контроля оккупационных сил. Оккупанты не только наносят ущерб, разрушая украинские города и убивая мирных жителей, но и демонстрируют халатное отношение к экологической безопасности.

На оккупированной территории Херсонщины оккупанты признали, что состояние местных водоемов является критически опасным. Вода в этих водоемах не пригодна ни для бытового использования, ни для сельскохозяйственных нужд, ни для купания.

Лабораторные исследования воды в водоемах Нижних Серогоз, Першопокровки, Верхних Серогоз и Новоалександровки показали неудовлетворительные результаты, создающие серьезные риски для здоровья населения.

Напомним,

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области уже два года не решаются проблемы с водоснабжением. Жители жалуются на ржавую воду из-под крана, регулярные аварии и отсутствие очистки, что приводит к росту заболеваемости кишечными инфекциями.