Киев • УНН
На временно оккупированной Херсонщине состояние водоемов критическое. Вода непригодна для бытовых, сельскохозяйственных нужд и купания, что создает серьезные риски для здоровья населения.
На временно оккупированной части Херсонщины состояние местных водоемов критическое, поэтому нельзя использовать ее ни для бытовых нужд, сельскохозяйственных, ни для купания. Об этом сообщает Центр Национального Сопротивления, пишет УНН.
Ситуация с водоснабжением на временно оккупированных территориях Украины значительно ухудшилась и вышла из-под контроля оккупационных сил. Оккупанты не только наносят ущерб, разрушая украинские города и убивая мирных жителей, но и демонстрируют халатное отношение к экологической безопасности.
На оккупированной территории Херсонщины оккупанты признали, что состояние местных водоемов является критически опасным. Вода в этих водоемах не пригодна ни для бытового использования, ни для сельскохозяйственных нужд, ни для купания.
Лабораторные исследования воды в водоемах Нижних Серогоз, Першопокровки, Верхних Серогоз и Новоалександровки показали неудовлетворительные результаты, создающие серьезные риски для здоровья населения.
Напомним,
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области уже два года не решаются проблемы с водоснабжением. Жители жалуются на ржавую воду из-под крана, регулярные аварии и отсутствие очистки, что приводит к росту заболеваемости кишечными инфекциями.