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Луганщина: ворог вдарив некерованими ракетами по Серебрянському лісу, 7 тис. "держслужбовців лнр" пройшли перепідготовку в рф

Київ • УНН

 • 13362 перегляди

росія атакувала Серебрянський ліс некерованими ракетами. 7000 "держслужбовців лнр" пройшли підвищення кваліфікації за стандартами рф, а окуповані міста отримали порожні автівки замість обіцяних автоклубів.

Сім тисяч "держслужбовців лнр" пройшли підвищення кваліфікації за стандартами рф, трьом окупованим населеним пунктам Луганщини росіяни надали порожні автівки замість обіцяних автоклубів, по Серебрянському лісу армія рф вдарила некерованими ракетами. Про це йдеться у зведенні Луганської ОВА, передає УНН.

Бойові дії минулої доби точилися в районах Макіївки та Греківки – атаки противника відбиті нашими оборонцями. По укріпленнях українських військ у Серебрянському лісі росіяни намагалися вдарити некерованими авіаційними ракетами. В бік Балки Журавки спрямували 69 безпілотників. 16 разів вели вогонь із артилерійського озброєння

- повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Також Лисогор розповів, що близько семи тисяч осіб, що пішли на службу в окупаційні держоргани, сформовані у так званій "лнр", пройшли цьогоріч обов’язкову перепідготовку у російській академії народного господарства та державної служби. До різних програм підвищення кваліфікації долучилися колаборанти з державних та муніципальних утворень, а також депутатський корпус.

Також, як повідомляється, ще трьом окупованим у 2022 році населеним пунктам росія надала автоклуби. Додаткове навантаження отримали місцеві бюджети Кремінної, Лисичанська та Білокуракиного. Бо туди, за словами Лисогора, передали лише порожні автівки марки "газ". Усе обладнання для них слід купувати самостійно.

Обрали метод терору: загарбники відмовляють у медичних послугах на ТОТ Луганщини08.10.24, 13:16 • 11703 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна

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