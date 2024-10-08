Обрали метод терору: загарбники відмовляють у медичних послугах на ТОТ Луганщини

зс рф масовано обстрілюють населені пункти удовж лінії бойового зіткнення. Також залякують жителів ТОТ Луганської області скидами з дронів. Крім того, не приймають в місцевій лікарні, - з цим стикнулися, зокрема, жителі Перевальська у Алчевській громаді.

Пише УНН із посиланням на FB-сторінку Луганської обласної державної адміністрації.

Деталі

Загарбники обрали метод терору у спілкуванні з населенням Лисичанська. До режиму "привчають" залякуванням – скидами з дронів по мирних жителях, які пересуваються вулицями.

За даними очільника Луганщини Артема Лисогора, противник масовано обстрілює населені пункти удовж лінії бойового зіткнення; зс рф намагаються поцілити по укріпленнях українських військових. Минулої доби некерованими авіаційними ракетами окупанти поцілили по Твердохлібовому та території Серебрянського лісництва; по Балці Журавці вдарили з артилерії. Спрямували в бік села 88 безпілотників, передає керівник ОВА.

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Жителів Перевальська не приймають в місцевій лікарні.

Жителі Перевальська, що у Алчевській громаді, скаржаться на фактичну відсутність медичних послуг у місті. Надають їх виключно російським військовим. Заповнена пораненими лікарня не порожніє, тому місцевим там відмовляють. Єдиний вихід отримати лікарську допомогу – одразу їхати до сусідніх міст і домовлятися, пише Луганська ОВА.

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