Обрали метод терору: загарбники відмовляють у медичних послугах на ТОТ Луганщини

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 57510 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 114125 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 152688 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 124157 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 115685 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 116762 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 145768 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75664 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84137 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 182088 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.8 м/с
94 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 41407 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 31524 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 29354 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 28837 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 25648 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 152696 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 145772 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 182095 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 519275 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 598188 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 7812 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 35152 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 34658 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 36782 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60009 перегляди
Актуальне
Обрали метод терору: загарбники відмовляють у медичних послугах на ТОТ Луганщини

Обрали метод терору: загарбники відмовляють у медичних послугах на ТОТ Луганщини

Київ • УНН

 • 11703 перегляди

Російські війська обстрілюють населені пункти вздовж лінії фронту та скидають бомби з дронів на мирних жителів. У Перевальську місцевим відмовляють у медичній допомозі, надаючи її лише військовим РФ.

зс рф масовано обстрілюють населені пункти удовж лінії бойового зіткнення. Також залякують жителів ТОТ Луганської області скидами з дронів. Крім того, не приймають в місцевій лікарні, - з цим стикнулися, зокрема, жителі Перевальська у Алчевській громаді.

Пише УНН із посиланням на FB-сторінку Луганської обласної державної адміністрації.

Деталі

Загарбники обрали метод терору у спілкуванні з населенням Лисичанська. До режиму "привчають" залякуванням – скидами з дронів по мирних жителях, які пересуваються вулицями.

За даними очільника Луганщини Артема Лисогора, противник масовано обстрілює населені пункти удовж лінії бойового зіткнення; зс рф намагаються поцілити по укріпленнях українських військових. Минулої доби некерованими авіаційними ракетами окупанти поцілили по Твердохлібовому та території Серебрянського лісництва; по Балці Журавці вдарили з артилерії. Спрямували в бік села 88 безпілотників, передає керівник ОВА.

Війська рф атакували громаду на Чернігівщині дронами08.10.24, 11:54 • 11825 переглядiв

Жителів Перевальська не приймають в місцевій лікарні.

Жителі Перевальська, що у Алчевській громаді, скаржаться на фактичну відсутність медичних послуг у місті. Надають їх виключно російським військовим. Заповнена пораненими лікарня не порожніє, тому місцевим там відмовляють. Єдиний вихід отримати лікарську допомогу – одразу їхати до сусідніх міст і домовлятися, пише Луганська ОВА.

У Харкові вже 16 постраждалих внаслідок атаки рф - мер08.10.24, 11:57 • 11894 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна
luhanska-oblastЛуганська область
chernihivska-oblastЧернігівська область
lysychanskЛисичанськ
artem-lysohorАртем Лисогор
kharkivХарків

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,428.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.31
Ethereum
$2,043.36