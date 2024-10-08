У Харкові вже 16 постраждалих внаслідок атаки рф - мер
Київ • УНН
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про 16 постраждалих внаслідок удару російських військ. За попередніми даними, ворог атакував місто керованою авіабомбою, пошкодивши виробництво.
У Харкові внаслідок удару російських військ уже 16 постраждалих, повідомив у вівторок мер міста Ігор Терехов у Telegram, пише УНН.
Вже 16 постраждалих
По Харкову ворог вдарив КАБом, попередньо, пошкоджено виробництво - ОВА08.10.24, 11:00 • 11488 переглядiв