В Харькове уже 16 пострадавших в результате атаки рф - мэр

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Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения
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Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения

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Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму
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Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму

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Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин
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Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин

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Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
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Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

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Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
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Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами

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В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ
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В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ

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Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
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Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах
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Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах

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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко
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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
7 октября 2024, 09:54  •  103361 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове уже 16 пострадавших в результате атаки рф - мэр

В Харькове уже 16 пострадавших в результате атаки рф - мэр

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 08:57  •  4999 просмотра

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о 16 пострадавших в результате удара российских войск. По предварительным данным, враг атаковал город управляемой авиабомбой, повредив производство.

В Харькове в результате удара российских войск уже 16 пострадавших,  сообщил во вторник мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.  

 Уже 16 пострадавших

- написал Терехов.

По Харькову враг ударил КАБом, предварительно, повреждено производство - ОВА8 октября 2024, 08:00 • 6772 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
igor-terekhovИгорь Терехов
kharkivХарьков