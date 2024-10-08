В Харькове уже 16 пострадавших в результате атаки рф - мэр

В Харькове в результате удара российских войск уже 16 пострадавших, сообщил во вторник мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.

Уже 16 пострадавших - написал Терехов.

По Харькову враг ударил КАБом, предварительно, повреждено производство - ОВА