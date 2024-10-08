В Харькове уже 16 пострадавших в результате атаки рф - мэр
Киев • УНН
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о 16 пострадавших в результате удара российских войск. По предварительным данным, враг атаковал город управляемой авиабомбой, повредив производство.
В Харькове в результате удара российских войск уже 16 пострадавших, сообщил во вторник мэр города Игорь Терехов в Telegram, пишет УНН.
Уже 16 пострадавших
По Харькову враг ударил КАБом, предварительно, повреждено производство - ОВА8 октября 2024, 08:00 • 6772 просмотра