По Харькову враг ударил КАБом, предварительно, повреждено производство - ОВА

В Харькове зафиксировано попадание вражеского КАБа в Индустриальном районе, по предварительной информации, повреждено гражданское производство, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

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"Зафиксировано попадание вражеского КАБа в Индустриальном районе Харькова. По предварительной информации, повреждено гражданское производство", - написал Синегубов.

По его словам, данные проверяются.

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