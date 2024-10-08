По Харькову враг ударил КАБом, предварительно, повреждено производство - ОВА
Киев • УНН
В Харькове зафиксировано попадание вражеского КАБа в Индустриальном районе. По предварительной информации, повреждено гражданское производство, данные проверяются.
В Харькове зафиксировано попадание вражеского КАБа в Индустриальном районе, по предварительной информации, повреждено гражданское производство, сообщил во вторник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Зафиксировано попадание вражеского КАБа в Индустриальном районе Харькова. По предварительной информации, повреждено гражданское производство", - написал Синегубов.
По его словам, данные проверяются.
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