В Харькове, предварительно, прилет ракеты - мэр

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Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму
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Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму

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Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин
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Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин

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Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
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Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

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Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
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Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами

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В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ
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В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ

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Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
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Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах
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Есть ряд проектов, которые в стадии разработки: Минстратегпром о подводных дронах

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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко
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АРМА под руководством Думы действует в интересах определенных политических сил - эксперт о ее встрече с экс-нардепом Писаренко

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Переговоры ведутся со всеми партнерами: Минстратегпром о привлечении к финансированию оборонных предприятий Украины
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове, предварительно, прилет ракеты - мэр

В Харькове, предварительно, прилет ракеты - мэр

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 07:47  •  3857 просмотра

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Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о, предварительно, прилете ракеты по городу. Пока нет данных о пострадавших и разрушениях, ситуация уточняется.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что предварительно известно о прилете ракеты по городу, пока нет данных о пострадавших и разрушениях, пишет УНН.

Детали

"Предварительная информация: имеем прилет ракеты по городу Харькову. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет", - написал мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

По его словам, информация уточняется.

На Харьковщине в результате удара рф поврежден железнодорожный путь: временно не будут курсировать электропоезда7 октября 2024, 07:21 • 12835 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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