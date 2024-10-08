В Харькове, предварительно, прилет ракеты - мэр

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что предварительно известно о прилете ракеты по городу, пока нет данных о пострадавших и разрушениях, пишет УНН.

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"Предварительная информация: имеем прилет ракеты по городу Харькову. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет", - написал мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

По его словам, информация уточняется.

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