На Харьковщине в результате удара рф поврежден железнодорожный путь: временно не будут курсировать электропоезда

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Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти
  •  102247 просмотра

Фицо пообещал блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти

Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
4 октября 2024, 12:51  •  172019 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
4 октября 2024, 11:50  •  191485 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
4 октября 2024, 11:39  •  191175 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
4 октября 2024, 10:05  •  180730 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
4 октября 2024, 09:50  •  131789 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
4 октября 2024, 09:16  •  113437 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

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Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  125540 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

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Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  124379 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  124477 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине в результате удара рф поврежден железнодорожный путь: временно не будут курсировать электропоезда

На Харьковщине в результате удара рф поврежден железнодорожный путь: временно не будут курсировать электропоезда

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 07:21  •  4308 просмотра

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В результате ночного обстрела рф повреждены железнодорожные пути на Харьковщине. Электропоезда временно не будут курсировать по маршруту Харьков - Дергачи - Слатино - Новая Казачья.

В результате вражеского обстрела в ночь на 7 октября повреждены железнодорожные пути на Харьковщине. Временно не будут курсировать электропоезда на маршруте Харьков - Дергачи - Слатино - Новая Казачья, сообщил в понедельник Дергачевский городской совет, передает УНН

 В связи с повреждением железнодорожного пути, вызванным ночным вражеским обстрелом, электропоезда временно не будут курсировать по маршруту Харьков - Дергачи - Слатино - Новая Казачья

- говорится в сообщении горсовета. 

О возобновлении движения железнодорожного сообщения пообещали сообщить дополнительно.

Напомним

В Харьковской области российские военные в ночь на 7 октября нанесли удар по Харькову, Шевченковскому, Богодуховскому и Купянскому районам. В результате вражеского удара по поселку Митрофановка Купянского района пострадала 73-летняя женщина. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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