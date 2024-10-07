На Харьковщине в результате удара рф поврежден железнодорожный путь: временно не будут курсировать электропоезда

В результате вражеского обстрела в ночь на 7 октября повреждены железнодорожные пути на Харьковщине. Временно не будут курсировать электропоезда на маршруте Харьков - Дергачи - Слатино - Новая Казачья, сообщил в понедельник Дергачевский городской совет, передает УНН.

В связи с повреждением железнодорожного пути, вызванным ночным вражеским обстрелом, электропоезда временно не будут курсировать по маршруту Харьков - Дергачи - Слатино - Новая Казачья - говорится в сообщении горсовета.

О возобновлении движения железнодорожного сообщения пообещали сообщить дополнительно.

Напомним

В Харьковской области российские военные в ночь на 7 октября нанесли удар по Харькову, Шевченковскому, Богодуховскому и Купянскому районам. В результате вражеского удара по поселку Митрофановка Купянского района пострадала 73-летняя женщина.