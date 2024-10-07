Ворог вночі обстріляв Харків та ще два райони області: є постраждала
Київ • УНН
Вночі 7 жовтня ворог атакував Харків та два райони області. За добу внаслідок обстрілів постраждали щонайменше 7 людей, один чоловік загинув. Пошкоджено будинки та інфраструктуру.
У Харківській області російські військові у ніч на 7 жовтня завдали удару по Харкову, Шевченківському, Богодухівському та Куп’янському районах. Внаслідок ворожого удару по селищу Митрофанівка Куп’янського району постраждала 73-річна жінка. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
За словами Синєгубова, за добу фіксувались такі ворожі обстріли:
- 7 жовтня 00:03 м. Харків, Шевченківський р-н. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка, гілля та дерева на площі 1 Га.
- 7 жовтня 03:35 Богодухівський р-н, смт Золочів. Обстрілом БПЛА пошкоджено приватний цивільний автомобіль.
- 7 жовтня 03:00 Куп’янський р-н, Дворічанська ТГ, с. Митрофанівка. Внаслідок обстрілу постраждала 73-річна жінка.
- 23:37 Харківський р-н, с. Мала Данилівка. Влучання на відкриту територію.
- 23:15 Харківський р-н, с. Черкаська Лозова. Пошкоджено 1 будинок та частково пошкоджено 2 будинки. Постраждали 50-річний чоловік, 51-річна жінка, 16-річний хлопець.
- 17:48 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Черкаські Тишки. Внаслідок обстрілу горіла трава на пл 4 га.
- 17:11 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Черкаські Тишки, Липецьке лісництво. Горіла лісова підстилка та трава на пл 1,5 Га.
- 14:25 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Івашки. Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та лінію електропередач.
- 13:47 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок та господарча споруда.
- 13:25 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла покрівля приватного будинку на площі 150 м.кв. Постраждав 54-річний чоловік.
- 11:20 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Першотравневе. Внаслідок обстрілу FPV-дрона в автівку загинув чоловік 57 років.
- 08:30 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок удару БПЛА постраждали чоловіки 40 та 68 років.
Армія рф обстріляла 15 населених пунктів Херсонщини за добу: п'ятеро поранених, пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури07.10.24, 08:49 • 13666 переглядiв