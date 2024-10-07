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Ворог вночі обстріляв Харків та ще два райони області: є постраждала

Київ • УНН

 • 19759 перегляди

Вночі 7 жовтня ворог атакував Харків та два райони області. За добу внаслідок обстрілів постраждали щонайменше 7 людей, один чоловік загинув. Пошкоджено будинки та інфраструктуру.

У Харківській області російські військові у ніч на 7 жовтня завдали удару по Харкову, Шевченківському, Богодухівському та Куп’янському районах. Внаслідок ворожого удару по селищу Митрофанівка Куп’янського району постраждала 73-річна жінка. Про це у понеділок повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

За словами Синєгубова, за добу фіксувались такі ворожі обстріли: 

  •  7 жовтня 00:03 м. Харків, Шевченківський р-н. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка, гілля та дерева на площі 1 Га.
  •  7 жовтня 03:35 Богодухівський р-н, смт Золочів. Обстрілом БПЛА пошкоджено приватний цивільний автомобіль.
  •  7 жовтня 03:00 Куп’янський р-н, Дворічанська ТГ, с. Митрофанівка. Внаслідок обстрілу постраждала 73-річна жінка.
  •  23:37 Харківський р-н, с. Мала Данилівка. Влучання на відкриту територію.
  •  23:15 Харківський р-н, с. Черкаська Лозова. Пошкоджено 1 будинок та частково пошкоджено 2 будинки. Постраждали 50-річний чоловік, 51-річна жінка, 16-річний хлопець.
  •  17:48 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Черкаські Тишки. Внаслідок обстрілу горіла трава на пл 4 га.
  •  17:11 Харківський р-н, Циркунівська ТГ, с. Черкаські Тишки, Липецьке лісництво. Горіла лісова підстилка та трава на пл 1,5 Га.
  •  14:25 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Івашки. Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та лінію електропередач.
  •  13:47 Куп'янський р-н, Куп'янська ТГ, смт Куп'янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок та господарча споруда.
  •  13:25 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіла покрівля приватного будинку на площі 150 м.кв. Постраждав 54-річний чоловік.
  •  11:20 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Першотравневе. Внаслідок обстрілу FPV-дрона в автівку загинув чоловік 57 років.
  •  08:30 Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок удару БПЛА постраждали чоловіки 40 та 68 років.

Армія рф обстріляла 15 населених пунктів Херсонщини за добу: п'ятеро поранених, пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури07.10.24, 08:49 • 13666 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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iziumІзюм
bohodukhivБогодухів
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків

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