Враг ночью обстрелял Харьков и еще два района области: есть пострадавшая

В Харьковской области российские военные в ночь на 7 октября нанесли удар по Харькову, Шевченковскому, Богодуховскому и Купянскому районам. В результате вражеского удара по поселку Митрофановка Купянского района пострадала 73-летняя женщина. Об этом в понедельник сообщил председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

По словам Синегубова, за сутки фиксировались такие вражеские обстрелы:

7 октября 00:03 г. Харьков, Шевченковский р-н. В результате обстрела горела хвойная подстилка, ветки и деревья на площади 1 Га.

7 октября 03:35 Богодуховский р-н, пгт Золочев. Обстрелом БПЛА поврежден частный гражданский автомобиль.

7 октября 03:00 Купянский р-н, Двуречанская ТГ, с. Митрофановка. В результате обстрела пострадала 73-летняя женщина.

23:37 Харьковский р-н, с. Малая Даниловка. Попадание на открытую территорию.

23:15 Харьковский р-н, с. Черкасская Лозовая. Поврежден 1 дом и частично повреждены 2 дома. Пострадали 50-летний мужчина, 51-летняя женщина, 16-летний парень.

17:48 Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Черкасские Тишки. В результате обстрела горела трава на пл 4 га.

17:11 Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Черкасские Тишки, Липецкое лесничество. Горела лесная подстилка и трава на пл 1,5 Га.

14:25 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Ивашки. В результате минометного обстрела поврежден частный дом, хозяйственные постройки и линия электропередач.

13:47 Купянский р-н, Купянская ТГ, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела горел частный дом и хозяйственная постройка.

13:25 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела горела кровля частного дома на площади 150 м.кв. Пострадал 54-летний мужчина.

11:20 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Первомайское. В результате обстрела FPV-дрона в машину погиб мужчина 57 лет.

08:30 Купянский р-н, г. Купянск. В результате удара БПЛА пострадали мужчины 40 и 68 лет.

Армия рф обстреляла 15 населенных пунктов Херсонщины за сутки: пятеро раненых, поврежден объект критической инфраструктуры