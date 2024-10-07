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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг ночью обстрелял Харьков и еще два района области: есть пострадавшая

Враг ночью обстрелял Харьков и еще два района области: есть пострадавшая

Киев  •  УНН

7 октября 2024, 06:17  •  8610 просмотра

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Ночью 7 октября враг атаковал Харьков и два района области. За сутки в результате обстрелов пострадали по меньшей мере 7 человек, один человек погиб. Повреждены дома и инфраструктура.

В Харьковской области российские военные в ночь на 7 октября нанесли удар по Харькову, Шевченковскому, Богодуховскому и Купянскому районам. В результате вражеского удара по поселку Митрофановка Купянского района пострадала 73-летняя женщина. Об этом в понедельник сообщил председатель ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

По словам Синегубова, за сутки фиксировались такие вражеские обстрелы: 

  •  7 октября 00:03 г. Харьков, Шевченковский р-н. В результате обстрела горела хвойная подстилка, ветки и деревья на площади 1 Га.
  •  7 октября 03:35 Богодуховский р-н, пгт Золочев. Обстрелом БПЛА поврежден частный гражданский автомобиль.
  •  7 октября 03:00 Купянский р-н, Двуречанская ТГ, с. Митрофановка. В результате обстрела пострадала 73-летняя женщина.
  •  23:37 Харьковский р-н, с. Малая Даниловка. Попадание на открытую территорию.
  •  23:15 Харьковский р-н, с. Черкасская Лозовая. Поврежден 1 дом и частично повреждены 2 дома. Пострадали 50-летний мужчина, 51-летняя женщина, 16-летний парень.
  •  17:48 Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Черкасские Тишки. В результате обстрела горела трава на пл 4 га.
  •  17:11 Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Черкасские Тишки, Липецкое лесничество. Горела лесная подстилка и трава на пл 1,5 Га.
  •  14:25 Богодуховский р-н, Золочевская ТГ, с. Ивашки. В результате минометного обстрела поврежден частный дом, хозяйственные постройки и линия электропередач.
  •  13:47 Купянский р-н, Купянская ТГ, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела горел частный дом и хозяйственная постройка.
  •  13:25 Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела горела кровля частного дома на площади 150 м.кв. Пострадал 54-летний мужчина.
  •  11:20 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Первомайское. В результате обстрела FPV-дрона в машину погиб мужчина 57 лет.
  •  08:30 Купянский р-н, г. Купянск. В результате удара БПЛА пострадали мужчины 40 и 68 лет.

Армия рф обстреляла 15 населенных пунктов Херсонщины за сутки: пятеро раненых, поврежден объект критической инфраструктуры7 октября 2024, 05:49 • 9257 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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