На Харківщині внаслідок удару рф пошкоджена залізнична колія: тимчасово не курсуватимуть електропотяги
Київ • УНН
Внаслідок нічного обстрілу РФ пошкоджено залізничну колію на Харківщині. Електропотяги тимчасово не курсуватимуть за маршрутом Харків – Дергачі – Слатине – Нова Козача.
Внаслідок ворожого обстрілу у ніч на 7 жовтня пошкоджено залізничну колію на Харківщині. Тимчасово не курсуватимуть електропотяги на маршруті Харків – Дергачі – Слатине – Нова Козача, повідомила у понеділок Дергачівська міська рада, передає УНН.
У зв'язку з пошкодженням залізничної колії, спричиненим нічним ворожим обстрілом, електропотяги тимчасово не курсуватимуть за маршрутом Харків – Дергачі – Слатине – Нова Козача
Про відновлення руху залізничного сполучення пообіцяли повідомити додатково.
Нагадаємо
У Харківській області російські військові у ніч на 7 жовтня завдали удару по Харкову, Шевченківському, Богодухівському та Куп’янському районах. Внаслідок ворожого удару по селищу Митрофанівка Куп’янського району постраждала 73-річна жінка.