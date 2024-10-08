У Харкові, попередньо, приліт ракети - мер
Київ • УНН
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про, попередньо, приліт ракети по місту. Наразі немає даних щодо постраждалих та руйнувань, ситуація уточнюється.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що попередньо відомо про приліт ракети по місту, наразі немає даних щодо постраждалих та руйнувань, пише УНН.
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"Попередня інформація: маємо приліт ракети по місту Харкову. Даних щодо постраждалих та руйнувань наразі немає", - написав мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
З його слів, інформація уточнюється.
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