По Харкову ворог вдарив КАБом, попередньо, пошкоджено виробництво - ОВА
Київ • УНН
У Харкові зафіксовано влучання ворожого КАБу в Індустріальному районі. За попередньою інформацією, пошкоджено цивільне виробництво, дані перевіряються.
У Харкові зафіксовано влучання ворожого КАБу в Індустріальному районі, за попередньою інформацією, пошкоджено цивільне виробництво, повідомив у вівторок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Зафіксоване влучання ворожого КАБу в Індустріальному районі Харкова. За попередньою інформацію, пошкоджене цивільне виробництво", - написав Синєгубов.
З його слів, дані перевіряються.
У Харкові, попередньо, приліт ракети - мер08.10.24, 10:47 • 11388 переглядiв