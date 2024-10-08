Війська рф атакували громаду на Чернігівщині дронами

ukenru
10:16 • 30509 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 63110 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 126550 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 170279 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 245389 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 161650 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 139502 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 127846 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 189703 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77318 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.8 м/с
81 %
749 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 111591 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 46932 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 81992 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 57920 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 40990 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 111591 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 245389 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 189703 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 220914 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 551866 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 185 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 8877 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 15207 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 22058 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 33836 перегляди
Актуальне
Війська рф атакували громаду на Чернігівщині дронами

Війська рф атакували громаду на Чернігівщині дронами

Київ • УНН

 • 11825 перегляди

У Чернігівській області за добу сталося 2 вибухи через атаки дронами. Загалом на прикордонних територіях зафіксовано 73 обстріли (251 вибух), втрат серед цивільних немає.

У Чернігівській області за минулу добу зафіксовано 2 вибухи через ворожі обстріли, повідомили у вівторок в оперативному командуванні "Північ" у Facebook, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, ворог минулої доби атакував Чернігівську область дронами у Семенівській громаді:

  • Галаганівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. 
  • Грем’ячка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БпЛА.

Загалом, за даними ОК "Північ", протягом минулої доби та на 05.00 8 жовтня нараховано 73 обстріли (251 вибух) із різних видів озброєння на прикордонних територіях Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей. Попередньо, втрат серед цивільного населення немає.

Терористи обстріляли Сумську область: 143 вибухи 08.10.24, 01:18 • 17375 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
chernihivЧернігів
sumyСуми
kharkivХарків

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.76
Bitcoin
$87,200.50
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.15
Золото
$3,057.39
Ethereum
$2,070.86