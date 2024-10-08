Війська рф атакували громаду на Чернігівщині дронами
Київ • УНН
У Чернігівській області за добу сталося 2 вибухи через атаки дронами. Загалом на прикордонних територіях зафіксовано 73 обстріли (251 вибух), втрат серед цивільних немає.
У Чернігівській області за минулу добу зафіксовано 2 вибухи через ворожі обстріли, повідомили у вівторок в оперативному командуванні "Північ" у Facebook, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, ворог минулої доби атакував Чернігівську область дронами у Семенівській громаді:
- Галаганівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
- Грем’ячка – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БпЛА.
Загалом, за даними ОК "Північ", протягом минулої доби та на 05.00 8 жовтня нараховано 73 обстріли (251 вибух) із різних видів озброєння на прикордонних територіях Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей. Попередньо, втрат серед цивільного населення немає.
Терористи обстріляли Сумську область: 143 вибухи 08.10.24, 01:18 • 17375 переглядiв