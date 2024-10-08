Войска рф атаковали громаду в Черниговской области дронами

В Черниговской области за минувшие сутки зафиксировано 2 взрыва из-за вражеских обстрелов, сообщили во вторник в оперативном командовании "Север" в Facebook, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, враг за прошедшие сутки атаковал Черниговскую область дронами в Семеновской громаде:

Галагановка - 1 взрыв, вероятно ФПВ-дрон.

Гремячка - 1 взрыв, вероятно сброс НВП с БпЛА.

В целом, по данным ОК "Север", за прошедшие сутки и на 05.00 8 октября насчитано 73 обстрела (251 взрыв) из различных видов вооружения на приграничных территориях Черниговской, Сумской и части Харьковской областей. Предварительно, потерь среди гражданского населения нет.

Террористы обстреляли Сумскую область: 143 взрыва