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Выбрали метод террора: захватчики отказывают в медицинских услугах на ВОТ Луганщины

Выбрали метод террора: захватчики отказывают в медицинских услугах на ВОТ Луганщины

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 10:16  •  5181 просмотра

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Российские войска обстреливают населенные пункты вдоль линии фронта и сбрасывают бомбы с дронов на мирных жителей. В Перевальске местным отказывают в медицинской помощи, предоставляя ее только военным РФ.

ВС рф массированно обстреливают населенные пункты вдоль линии боевого соприкосновения. Также запугивают жителей ВОТ Луганской области сбросами с дронов. Кроме того, не принимают в местной больнице, - с этим столкнулись, в частности, жители Перевальска в Алчевской громаде.

Пишет УНН со ссылкой на FB-страницу Луганской областной государственной администрации.

Детали

Захватчики выбрали метод террора в общении с населением Лисичанска. К режиму «приучают» запугиванием - сбросами с дронов по мирным жителям, которые передвигаются по улицам.

По данным главы Луганщины Артема Лисогора, противник массированно обстреливает населенные пункты вдоль линии боевого соприкосновения; ВС рф пытаются попасть по укреплениям украинских военных. За прошедшие сутки неуправляемыми авиационными ракетами оккупанты попали по Твердохлебово и территории Серебрянского лесничества; по Балке Журавке ударили из артиллерии. Направили в сторону села 88 беспилотников, передает руководитель ОВА.

Войска рф атаковали громаду в Черниговской области дронами8 октября 2024, 08:54 • 7129 просмотров

Жителей Перевальска не принимают в местной больнице.

Жители Перевальска, что в Алчевской громаде, жалуются на фактическое отсутствие медицинских услуг в городе. Предоставляют их исключительно российским военным. Заполненная ранеными больница не пустеет, поэтому местным там отказывают. Единственный выход получить врачебную помощь - сразу ехать в соседние города и договариваться, пишет Луганская ОВА.

В Харькове уже 16 пострадавших в результате атаки рф - мэр8 октября 2024, 08:57 • 7420 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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