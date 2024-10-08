Выбрали метод террора: захватчики отказывают в медицинских услугах на ВОТ Луганщины
Киев • УНН
Российские войска обстреливают населенные пункты вдоль линии фронта и сбрасывают бомбы с дронов на мирных жителей. В Перевальске местным отказывают в медицинской помощи, предоставляя ее только военным РФ.
ВС рф массированно обстреливают населенные пункты вдоль линии боевого соприкосновения. Также запугивают жителей ВОТ Луганской области сбросами с дронов. Кроме того, не принимают в местной больнице, - с этим столкнулись, в частности, жители Перевальска в Алчевской громаде.
Пишет УНН со ссылкой на FB-страницу Луганской областной государственной администрации.
Детали
Захватчики выбрали метод террора в общении с населением Лисичанска. К режиму «приучают» запугиванием - сбросами с дронов по мирным жителям, которые передвигаются по улицам.
По данным главы Луганщины Артема Лисогора, противник массированно обстреливает населенные пункты вдоль линии боевого соприкосновения; ВС рф пытаются попасть по укреплениям украинских военных. За прошедшие сутки неуправляемыми авиационными ракетами оккупанты попали по Твердохлебово и территории Серебрянского лесничества; по Балке Журавке ударили из артиллерии. Направили в сторону села 88 беспилотников, передает руководитель ОВА.
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Жителей Перевальска не принимают в местной больнице.
Жители Перевальска, что в Алчевской громаде, жалуются на фактическое отсутствие медицинских услуг в городе. Предоставляют их исключительно российским военным. Заполненная ранеными больница не пустеет, поэтому местным там отказывают. Единственный выход получить врачебную помощь - сразу ехать в соседние города и договариваться, пишет Луганская ОВА.
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