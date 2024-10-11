На окупованій Луганщині вже кілька місяців затримують зарплати комунальникам

На окупованій з 2022 року території Луганщині багато місяців затримують зарплату працівникам комунальних підприємств. Про це повідомляє Луганська обласна державна адміністрація, пише УНН.

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Повідомляється, що для окупованої з 2014 року частини Луганщини багатомісячна затримка заробітної плати вже давно стала звичкою, а жителі міст, які росія окупувала у 2022-му, ще не встигли до цього пристосуватися.

Останні два роки ці затримки стали регулярністю навіть на так званих "державних" чи "комунальних" підприємствах. Людей привчають терпіти. Серед останніх випадків – Старобільське лісомисливське господарство, яке за понад три місяці заборгувало близько 2 млн рублів - йдеться у повідомленні.

Також в ЛОДА повідомили, що на місце оператора поводження з твердими комунальними відходами на території так званої "лнр" претендує лише одна установа – калінінградське підприємство "вторсировина".

Представники віддаленої від окупованої Луганщини області рф – єдині, хто подав заявку, бажаючи стати екологічним оператором. Своїх не знайшлося. Точніше, не дозволили - пишуть в ЛОДА.

Додамо

Окрім того, в ЛОДА розповіли про військову ситуацію в області. Повідомляється, що територію Серебрянського лісу росіяни знову обстріляли некерованими авіаційними ракетами.

Бойові дії там не вщухають. Останнім часом противник збільшив наземну активність на Лиманському напрямку. Учора намагався просунутися поблизу Греківки, Площанки, Балки Журавки, Макіївки – повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Також він повідомив, що в районі Балки Журавки ворог вдарив із реактивної системи залпового вогню по укріпленнях українських військ. Ворог спрямував у цей район 46 безпілотників.

Нагадаємо

Окупаційна влада Луганщини планує залучити добровольців для гасіння пожеж без соціальних гарантій. Окрім того, у Ровеньках намагаються відновити безгоспний сміттєпереробний завод.

Луганщина: ворог вдарив некерованими ракетами по Серебрянському лісу, 7 тис. "держслужбовців лнр" пройшли перепідготовку в рф