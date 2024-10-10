На окупованій Луганщині шукають дружинників, які будуть безкоштовно гасити пожежі

На території тимчасово окупованої Луганщини збирають дружинників для гасіння пожеж. Тим часом у Ровеньках намагаються запустити безгоспний сміттєпереробний завод. Про це повідомили у Луганській ОДА, пише УНН.

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У ЛОДА повідомили, що пожежі на окупованій Луганщині гаситимуть добровільні дружини на безоплатній основі. На найближчому засіданні так званої "народної ради лнр" мають затвердити відповідний "законопроект".

Замість того, щоб збільшити штат професійних рятівників, закупити спеціалізовану техніку, якої не вистачає катастрофічно, окупаційна влада вирішила долучити до боротьби зі стихіями пересічних громадян - додали в ЛОДА.

Зокрема, розглядають запровадження двох видів добровільних пожежних підрозділів – територіальні та об'єктові. Перші створять на територіях одного або кількох адміністративно-територіальних утворень, а другі – за місцем роботи або навчання. Планується, що добровільні пожежники звільнятимуться від роботи чи навчання без збереження зарплати на час участі у гасінні пожеж чи чергування. Тобто, у разі отримання травм чи загибелі ніяких соціальних гарантій не передбачено.

На територію окупованої Луганщини росія планує звозити сміття зі своїх регіонів

Також в ЛОДА зазначили, що загарбники продовжують шукати гроші на виконання вказівки кремля щодо будівництва сміттєзвалищ на окупованій території. Наразі розглядають найдешевший варіант – спробувати відновити потужності безгоспного сміттєпереробного заводу в Ровеньках.

Додамо

Також очільник Луганщини Артем Лисогор розповів про військову ситуацію в області.

Ворог постійно атакує поблизу сіл на Лиманському напрямку. Наші оборонці відбивають навалу противника біля Греківки, Андріївки, Макіївки, Балки Журавки. Зазначені населені пункти перебувають під прицільним вогнем росіян. Якщо взяти до уваги Балку Журавку, то її загарбники 19 разів обстріляли зі ствольної артилерії. Спрямували в бік українських Захисників 59 безпілотників - розповів Артем Лисогор.

Також він розповів, що росіяни збільшили кількість ударів з авіації по Серебрянському лісу і інших ділянках фронту.

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