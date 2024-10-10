На оккупированной Луганщине ищут дружинников, которые будут бесплатно тушить пожары

ukenru
Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов
  •  50225 просмотра

Рада исключила нардепов-беглецов Дмитрука и Одарченко из комитетов

Эксклюзив
Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
  •  81092 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

Рада одобрила увеличение налогов
  •  58096 просмотра

Рада одобрила увеличение налогов

Эксклюзив
Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света
  •  115383 просмотра

Генераторы, солнечные панели, снегоочистительная техника - в громадах Киевщины продолжается подготовка к зиме и возможным отключениям света

Эксклюзив
Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С
  •  124685 просмотра

Инфекционист Голубовская: в связи с войной мы все в зоне риска заражения гепатитом С

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"
9 октября 2024, 11:29  •  152413 просмотра

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Эксклюзив
В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп
9 октября 2024, 08:40  •  126534 просмотра

В тех громадах, где есть желание местных властей поддерживать развитие детского спорта, он финансируется неплохо - нардеп

Эксклюзив
Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении
9 октября 2024, 08:27  •  116602 просмотра

Следователи будут просить суд отстранить главного юриста Нацбанка от должности после того, как ему объявят о подозрении

Эксклюзив
«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского
9 октября 2024, 06:39  •  112268 просмотра

«Мы завладели землей в интересах тысячи АТОшников» или почему экс-глава Госгеокадастра считает абсурдным дело НАБУ против себя и экс-министра агрополитики Сольского

Эксклюзив
Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход
8 октября 2024, 13:10  •  129698 просмотра

Тайные встречи Думы и Писаренко: в АРМА настаивают, что попасть в их офис можно только через центральный вход

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украина может еще несколько месяцев удерживать контроль над курской областью - Bloomberg

Украина может еще несколько месяцев удерживать контроль над курской областью - Bloomberg

  •  89319 просмотра
Беспилотники атаковали военный аэродром "ханская" в адыгее

Беспилотники атаковали военный аэродром "ханская" в адыгее

  •  79242 просмотра
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

  •  107114 просмотра
В Запорожье произошел взрыв

В Запорожье произошел взрыв

  •  32962 просмотра
НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

  •  29176 просмотра
публикации
НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

НАБУ захлебнулось в своих делах - антикоррупционные эксперты советуют детективам сменить приоритеты

  •  29176 просмотра
Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

Украина ввела санкции против производителя "Кинжалов" - действуют ли западные ограничения в отношении корпорации "ростех"

9 октября 2024, 11:29  •  152413 просмотра
Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

Суд в Киеве 10 октября рассмотрит иск владельца «Гулливера» против АРМА из-за заявлений Думы о российских связях бизнесмена

9 октября 2024, 10:12  •  125810 просмотра
Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

Международный аудит НАБУ: контролеры получат доступ к уголовным производствам детективов

8 октября 2024, 14:47  •  144627 просмотра
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
Эксклюзив

8 октября 2024, 11:01  •  177468 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

Всемирный день зрения, День работников стандартизации и метрологии Украины, Международный день каши. Что еще можно отметить 10 октября

  •  107114 просмотра
У сборной Украины по футболу новая форма: фото

У сборной Украины по футболу новая форма: фото

9 октября 2024, 09:40  •  104638 просмотра
Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

Проблемы чрезмерного туризма: популярные районы Токио запретили употребление алкоголя на улицах

9 октября 2024, 08:24  •  109150 просмотра
9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября: Всемирный день почты, Международный день волчка, Международный день волчка

9 октября 2024, 03:09  •  116288 просмотра
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября 2024, 03:07  •  120538 просмотра
Актуальное
На оккупированной Луганщине ищут дружинников, которые будут бесплатно тушить пожары

На оккупированной Луганщине ищут дружинников, которые будут бесплатно тушить пожары

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 10:26  •  5499 просмотра

Read in English

Оккупационные власти Луганщины планируют привлечь добровольцев для тушения пожаров без социальных гарантий. Кроме того, в Ровеньках пытаются восстановить бесхозный мусороперерабатывающий завод.

На территории временно оккупированной Луганщины собирают дружинников для тушения пожаров. Тем временем в Ровеньках пытаются запустить бесхозный мусороперерабатывающий завод. Об этом сообщили в Луганской ОГА, пишет УНН.

Детали

В ЛОГА сообщили, что пожары на оккупированной Луганщине будут тушить добровольные дружины на безвозмездной основе. На ближайшем заседании так называемого "народного совета лнр" должны утвердить соответствующий "законопроект".

Вместо того, чтобы увеличить штат профессиональных спасателей, закупить специализированную технику, которой не хватает катастрофически, оккупационные власти решили привлечь к борьбе со стихиями рядовых граждан

- добавили в ЛОГА.

В частности, рассматривают введение двух видов добровольных пожарных подразделений - территориальные и объектовые. Первые создадут на территориях одного или нескольких административно-территориальных образований, а вторые - по месту работы или учебы. Планируется, что добровольные пожарные будут освобождаться от работы или учебы без сохранения зарплаты на время участия в тушении пожаров или дежурства. То есть, в случае получения травм или гибели никаких социальных гарантий не предусмотрено.

На территорию оккупированной Луганщины россия планирует свозить мусор из своих регионов7 октября 2024, 12:03 • 10794 просмотра

Также в ЛОГА отметили, что захватчики продолжают искать деньги на выполнение указания кремля по строительству свалок на оккупированной территории. Сейчас рассматривают самый дешевый вариант - попробовать восстановить мощности бесхозного мусороперерабатывающего завода в Ровеньках.

Добавим

Также глава Луганщины Артем Лысогор рассказал о военной ситуации в области.

Враг постоянно атакует вблизи сел на Лиманском направлении. Наши защитники отражают нашествие противника возле Грековки, Андреевки, Макеевки, Балки Журавки. Указанные населенные пункты находятся под прицельным огнем россиян. Если принять во внимание Балку Журавку, то ее захватчики 19 раз обстреляли из ствольной артиллерии. Направили в сторону украинских Защитников 59 беспилотников

- рассказал Артем Лысогор.

Также он рассказал, что россияне увеличили количество ударов с авиации по Серебрянскому лесу и другим участкам фронта.

Луганщина: враг ударил неуправляемыми ракетами по Серебрянскому лесу, 7 тыс. «госслужащих лнр» прошли переподготовку в рф9 октября 2024, 06:53 • 12312 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Война
luganskaya-oblastЛуганская область
makeevkaМакеевка
artem-lysohorАртем Лисогор
luhanskЛуганск