На оккупированной Луганщине ищут дружинников, которые будут бесплатно тушить пожары

На территории временно оккупированной Луганщины собирают дружинников для тушения пожаров. Тем временем в Ровеньках пытаются запустить бесхозный мусороперерабатывающий завод. Об этом сообщили в Луганской ОГА, пишет УНН.

Детали

В ЛОГА сообщили, что пожары на оккупированной Луганщине будут тушить добровольные дружины на безвозмездной основе. На ближайшем заседании так называемого "народного совета лнр" должны утвердить соответствующий "законопроект".

Вместо того, чтобы увеличить штат профессиональных спасателей, закупить специализированную технику, которой не хватает катастрофически, оккупационные власти решили привлечь к борьбе со стихиями рядовых граждан

В частности, рассматривают введение двух видов добровольных пожарных подразделений - территориальные и объектовые. Первые создадут на территориях одного или нескольких административно-территориальных образований, а вторые - по месту работы или учебы. Планируется, что добровольные пожарные будут освобождаться от работы или учебы без сохранения зарплаты на время участия в тушении пожаров или дежурства. То есть, в случае получения травм или гибели никаких социальных гарантий не предусмотрено.

На территорию оккупированной Луганщины россия планирует свозить мусор из своих регионов

Также в ЛОГА отметили, что захватчики продолжают искать деньги на выполнение указания кремля по строительству свалок на оккупированной территории. Сейчас рассматривают самый дешевый вариант - попробовать восстановить мощности бесхозного мусороперерабатывающего завода в Ровеньках.

Добавим

Также глава Луганщины Артем Лысогор рассказал о военной ситуации в области.

Враг постоянно атакует вблизи сел на Лиманском направлении. Наши защитники отражают нашествие противника возле Грековки, Андреевки, Макеевки, Балки Журавки. Указанные населенные пункты находятся под прицельным огнем россиян. Если принять во внимание Балку Журавку, то ее захватчики 19 раз обстреляли из ствольной артиллерии. Направили в сторону украинских Защитников 59 беспилотников