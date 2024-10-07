На территорию оккупированной Луганщины россия планирует свозить мусор из своих регионов

На территории временно оккупированной россией Луганщины остро стоит вопрос утилизации мусора, который накапливается в городах из-за отсутствия денег для его уборки. Кроме того, у властей так называемой "лнр" нет денег для строительства свалок. Об этом сообщили в Луганской областной государственной администрации, передает УНН.

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Сообщается, что россия выделила средства на проектирование на территории так называемой "лнр" шестерых свалок. По трем из них уже определены объемы отходов, которые будут завозить туда из регионов рф. В частности, комплекс в Родакове будет принимать ежегодно 350 тысяч куб. м мусора, в Северодонецке и Антраците – по 175 тысяч.

Однако деньги непосредственно на строительство этих объектов из бюджета рф не выделяют, финансирование проектов планируется из местных бюджетов. Оккупационные власти, утверждающие, что нет средств для обустройства площадок для контейнеров и эксплуатирования транспортных средств, образуют свалки в кварталах.

"Захоплені рф міста Луганщини продовжують захлинатися в смітті. У прикордонних областях рф вже недочекається, коли зможуть відвантажувати непотріб сусідам з" лнр", - зазначили в ЛОДА.

Добавим

Также сообщается, что украинские войска отбили вражескую атаку в Белогоровке.

За прошедшие сутки противник задействовал на нашем участке фронта вблизи Балки Журавки 42 беспилотника. Еще 12 раз вел артиллерийские обстрелы. Атаковали россияне с нескольких направлений. В частности, на Северском украинские войска остановили попытку противника улучшить тактическое положение вблизи Белогоровки. Пытались продвинуться захватчики и в районах Грековки и Балки Журавки - отметил Артем Лысогор, глава Луганщины.

Напомним

Жители Лисичанска радуются доступу к технической воде через разрушенную систему водоснабжения. В Северодонецке жалуются на низкое качество медицинских услуг и нехватку узких специалистов.

В более 200 городах и селах оккупированной Луганщины нет ни одного продуктового магазина - ОВА