На територію окупованої Луганщини росія планує звозити сміття зі своїх регіонів

На території тимчасово окупованої росією Лушанщини гостро стоїть питання утилізації сміття, яке накопичується у містах через відсутність грошей для його прибирання. Окрім того, у влади так званої "лнр" немає грошей для будівництва сміттєзвалищ. Про це повідомили у Луганській обласній державній адміністрації, передає УНН.

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Повідомляється, що росія виділила кошти на проєктування на території так званої "лнр" шістьох сміттєзвалищ. По трьох з них вже визначені обсяги відходів, які завозитимуть туди з регіонів рф. Зокрема, комплекс у Родаковому прийматиме щорічно 350 тисяч куб. м сміття, у Сіверськодонецьку та Антрациті – по 175 тисяч.

Проте гроші безпосередньо на будівництво цих об’єктів з бюджету рф не виділяють, фінансування проєктів планується з місцевих бюджетів. Окупаційна влада, яка стверджує, що немає коштів для облаштування майданчиків для контейнерів та експлуатування транспортних засобів, утворює сміттєзвалища в кварталах.

"Захоплені рф міста Луганщини продовжують захлинатися в смітті. У прикордонних областях рф вже не дочекаються, коли зможуть відвантажувати непотріб сусідам з "лнр", - зазначили в ЛОДА.

Додамо

Також повідомляється, що українські війська відбили ворожу атаку в Білогорівці.

Минулої доби противник задіяв на нашій ділянці фронту поблизу Балки Журавки 42 безпілотники. Ще 12 разів вів артилерійські обстріли. Атакували росіяни з декількох напрямків. Зокрема, на Сіверському українські війська зупинили спробу противника покращити тактичне положення поблизу Білогорівки. Намагалися просунутися загарбники й у районах Греківки та Балки Журавки – зазначив Артем Лисогор, очільник Луганщини.

Нагадаємо

Жителі Лисичанська радіють доступу до технічної води через зруйновану систему водопостачання. У Сіверськодонецьку скаржаться на низьку якість медичних послуг та брак вузьких спеціалістів.

У понад 200 містах і селах окупованої Луганщини немає жодного продуктового магазину - ОВА