На територію окупованої Луганщини росія планує звозити сміття зі своїх регіонів

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 56815 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 111692 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 150242 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 122758 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 114451 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 116213 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 144357 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75573 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84027 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 180767 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
 м/с
93 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 34312 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 27222 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 24587 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 23615 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 20176 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 150252 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 144357 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 180768 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 518488 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 597538 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 7338 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 34569 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 34159 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 36250 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59740 перегляди
Актуальне
На територію окупованої Луганщини росія планує звозити сміття зі своїх регіонів

На територію окупованої Луганщини росія планує звозити сміття зі своїх регіонів

Київ • УНН

 • 11758 перегляди

На тимчасово окупованій Луганщині гостро стоїть питання утилізації сміття через відсутність фінансування. росія хоче утворити там шість нових сміттєзвалищ, куди звозитимуть сміття у великих обсягах.

На території тимчасово окупованої росією Лушанщини гостро стоїть питання утилізації сміття, яке накопичується у містах через відсутність грошей для його прибирання. Окрім того, у влади так званої "лнр" немає грошей для будівництва сміттєзвалищ. Про це повідомили у Луганській обласній державній адміністрації, передає УНН.

Деталі

Повідомляється, що росія виділила кошти на проєктування на території так званої "лнр" шістьох сміттєзвалищ. По трьох з них вже визначені обсяги відходів, які завозитимуть туди з регіонів рф. Зокрема, комплекс у Родаковому прийматиме щорічно 350 тисяч куб. м сміття, у Сіверськодонецьку та Антрациті – по 175 тисяч.

Проте гроші безпосередньо на будівництво цих об’єктів з бюджету рф не виділяють, фінансування проєктів планується з місцевих бюджетів. Окупаційна влада, яка стверджує, що немає коштів для облаштування майданчиків для контейнерів та експлуатування транспортних засобів, утворює сміттєзвалища в кварталах.

"Захоплені рф міста Луганщини продовжують захлинатися в смітті. У прикордонних областях рф вже не дочекаються, коли зможуть відвантажувати непотріб сусідам з "лнр", - зазначили в ЛОДА.

Додамо

Також повідомляється, що українські війська відбили ворожу атаку в Білогорівці.

Минулої доби противник задіяв на нашій ділянці фронту поблизу Балки Журавки 42 безпілотники. Ще 12 разів вів артилерійські обстріли. Атакували росіяни з декількох напрямків. Зокрема, на Сіверському українські війська зупинили спробу противника покращити тактичне положення поблизу Білогорівки. Намагалися просунутися загарбники й у районах Греківки та Балки Журавки

– зазначив Артем Лисогор, очільник Луганщини.

Нагадаємо

Жителі Лисичанська радіють доступу до технічної води через зруйновану систему водопостачання. У Сіверськодонецьку скаржаться на низьку якість медичних послуг та брак вузьких спеціалістів.

У понад 200 містах і селах окупованої Луганщини немає жодного продуктового магазину - ОВА30.09.24, 06:12 • 86171 перегляд

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Війна
luhanska-oblastЛуганська область
lysychanskЛисичанськ
sievierodonetskСєвєродонецьк
artem-lysohorАртем Лисогор
luhanskЛуганськ

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.38
Bitcoin
$86,428.20
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.31
Ethereum
$2,043.36